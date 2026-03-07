Elogian a Christian Pulisic en Italia

En el AC Milan el fútbol de Concacaf está muy bien representado. Santiago Giménez fue una gran apuesta del club, pero por problemas físicos no ha podido responder. Pero un caso contrario es el de Christian Pulisic. Fikayo Tomori elogió las cualidades del futbolista de Estados Unidos.

Fikayo Tomori, futbolista que representa a la selección de Inglaterra, reconoció que Christian Pulisic es un futbolista que vive el juego con mucha intensidad. El mediocampista estadounidense se enfoca en hacer las cosas bien hasta en los entrenamientos. Tomori lo calificó como el mejor futbolista que ha tenido Estados Unidos.

“Puli es un profesional de primerísimo nivel. Un tipo realmente excepcional. Siempre quiere mejorar. Si falla un tiro en el entrenamiento, se pregunta: ‘¿Por qué hice eso?’. Pero es muy tranquilo y es un placer estar con él, muy sensato, incluso, ya sabes, siendo el mejor jugador que ha tenido Estados Unidos en quién sabe cuánto tiempo. Pero es muy tranquilo, sensato, muy sencillo, diría yo“, dijo el defensor para The Athletic.

El experimentado defensor de 28 años considera que a Christian Pulisic no se le da un valor acorde a su calidad. Fikayo Tomori asegura que desde fuera del campo no se pueden apreciar todos los atributos del “Capitán América” que lo hace un jugador completo.

“La gente lo subestima. La gente no se da cuenta de lo rápido que es. No se dan cuenta de lo preciso que es con el balón, de lo bueno que es con el balón, de lo inteligente que es. Solo te das cuenta cuando te marca un gol. Lo conocí en el Chelsea”, agregó.

Christian Pulisic en el Milan

En julio de 2023 Christian Pulisic fue firmado por el Milan después de su paso por clubes como el Borussia Dortmund y Chelsea. El delantero estadounidense llegó a un torneo de mucho rigor defensivo y su poca corpulencia podía jugarle en contra. Sin embargo, Pulisic lo compensó con su rapidéz y se ha vuelto una ficha importante.

Christian Pulisic ha jugado 124 partidos desde que firmó con el Milan. El futbolista estadounidense acumula 42 goles y 25 asistencias vestido de Rossoneri. El “Capitán América” ha disputado más de 8,400 minutos con el conjunto italiano. Pulisic está valorado en $69.7 millones de dólares.

