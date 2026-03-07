Javier Aguirre fue clave en la salida de Edson Álvarez de Inglaterra

Edson Álvarez dio un paso importante en su carrera en esta temporada. El mediocampista mexicano dejó al West Ham United para uniformarse con los colores del Fenerbahce. En este cambio Javier Aguirre habría sido clave por una conversación con José Mourinho.

En agosto de 2025 se confirmó la cesión de Edson Álvarez al Fenerbahce. Pero antes de que se concretara esta transacción, José Mourinho habló con Javier Aguirre para que le ofreciera más detalles del “Machín”.

“Me llama Mourinho, me llama por teléfono. Me dice: ‘Javier, me están ofreciendo a Edson, tú lo conoces, lo tienes en selección, de qué juega: ‘Juega así y así’. ‘Cómo lo ves ¿Puede competir?’ ‘Perfectamente bien’“, reveló Javier Aguirre en una entrevista con Jorge ‘Burro’ Van Rankin.

Sin embargo, los planes de José Mourinho y Edson Álvarez se trastocaron desde el principio. El estratega portugués fue destituido dos semanas después de que el mexicano llegara al club. A Mourinho lo reemplazó Domenico Tedesco.

“Después me llama Edson: ‘Gracias, me dijo Mou que habló contigo’. Fichan a Álvarez y en un partido echan a Mourinho“, recordó.

Edson Álvarez en el Fenerbahce

El “Machín” no ha tenido una gran temporada por sus problemas físicos. En la actualidad el mediocampista mexicano se recupera de una cirugía de tobillo. Se espera que Álvarez regrese a la actividad a finales del mes de marzo.

Edson Ávarez ha jugado 17 partidos en esta temporada con el Fenerbahce (11 por la Super Liga de Turquía, 5 por la UEFA Europa League y 1 por la Copa de Turquía). En poco más de 1,100 minutos dentro del campo, Álvarez solo ha podido aportar 1 asistencia.

