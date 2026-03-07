Jorge Campos le mete presión a México con su predicción del Mundial

La selección mexicana será una de las anfitrionas de la Copa del Mundo de 2026. Estados Unidos, México y Canadá tendrán una obligación adicional de hacer un buen papel por ser locales. Jorge Campos le metió mucha más presión a El Tri al considerar que están capacitados para hacer historia.

México fue emparejada en el Grupo A de la Copa del Mundo. El conjunto de Concacaf se medirá a Sudáfrica en el Estadio Azteca el 11 de junio; una semana más tarde se enfrentará con Corea del Sur en el Estadio Akron y finalizará su participación en la primera ronda en el Estadio Azteca con el ganador del repechaje de la UEFA (Dinamarca, República Checa, Irlanda o Macedonia del Norte).

Jorge Campos, exguardameta de México, considera que el conjunto de Javier Aguirre puede llegar hasta las semifinales del Mundial de 2026. Campos está convencido de que El Tri será la sorpresa en el próximo Mundial.

“Ojalá que la selección llegue a las semifinales. A mí no me importa si es cuarto o quinto lugar, pero este equipo puede ser especial y aquí debe empezar el futuro de México. Va a ser un gran mundial y México va a sorprender“, dijo Jorge Campos en unas declaraciones recopiladas por Heraldo Deportes.

Confiado bajo el arco de México

En el arco de El Tri aún hay dudas. Este puesto lo pueden asumir Raúl Rangel, Ángel Malagón, Carlos Acevedo o el veterano Guillermo Ochoa. Jorge Campos no se metió en esa discusión. El que sea seleccionado por Javier Aguirre no dará problemas.

“Nunca me ha gustado hablar de los porteros porque en los últimos mundiales no hemos tenido problemas. Cualquiera que juegue lo hará bien”, dijo Campos.

En Mundiales la cara de Guillermo Ochoa es mucho más conocida. “Memo” ha atajado todos los partidos de México desde el primer partido de la selección mexicana en el Mundial de Brasil 2014 (victoria 1-0 contra Camerún).

