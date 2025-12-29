Christian Pulisic desmiente rumores de romance con Sydney Sweeney

El futbolista estadounidense Christian Pulisic, capitán de la selección de Estados Unidos y delantero en el A. C. Milan, salió al paso para desmentir categóricamente los rumores que lo vinculaban sentimentalmente con la actriz Sydney Sweeney, calificándolos de “noticias falsas” y un “rumor absurdo”.

A través de sus historias de Instagram el 28 de diciembre, Pulisic expresó su descontento y pidió responsabilidad: “Por favor, paren con las historias inventadas sobre mi vida personal. Es necesario responsabilizar a las fuentes, esto puede afectar la vida de las personas”.

El jugador reforzó su postura comentando directamente en una publicación que promovía el supuesto noviazgo, dejando clara su negativa.

¿Cómo iniciaron los rumores?

Los rumores, que comenzaron a circular tras la ruptura de Sweeney con su exprometido Jonathan Davino en marzo, se originaron en una página de Instagram y fueron replicados por varios medios, generando una rápida ola de especulación en línea.

La aclaración de Pulisic coincide con su relación actual con la golfista Alexa Melton, con quien ha estado desde 2024.

Por su parte, Sydney Sweeney mantiene desde septiembre de 2025 una relación seria con el productor musical Scooter Braun. Fuentes cercanas a la actriz confirmaron a la revista People en diciembre que la pareja está “comprometida” y que las cosas “son serias”, destacando la complicidad entre ambos y la aprobación de sus círculos más íntimos.

Con esta contundente declaración, Pulisic busca poner fin a la especulación infundada sobre su vida privada, además dejó un mensaje importante sobre no propagar noticias falsas.

