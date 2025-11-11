Sydney Sweeney sobre el debut en taquilla de “Christy”: “No siempre hacemos arte por los números”

Luego de unos meses envuelta en polémica gracias a su campaña junto a la marca American Eagle, Sydney Sweeney enfrenta un nuevo golpe a nivel profesional. Y es que si bien en su momento su protagónico en la cinta autobiográfica “Christy” generó mucha expectativa, esta no se vio reflejada en su debut en taquilla.

De acuerdo con datos de Box Office Mojo, la cinta ha obtenido un total de $1,300,000 de dólares en lo que va desde su estreno en 2,011 salas de cine, lo que la sitúa como uno de los peores estrenos de la historia para una producción americana de este alcance.

Sin embargo, para la estrella de “Euphoria” este proyecto tiene un significado que va más allá de lo que los números o estadísticas puedan poner sobre la mesa, así lo dejó saber la artista en una de sus más reciente publicaciones en Instagram.

“No siempre hacemos arte solo por los números, lo hacemos por el impacto. Y ‘Christy’ ha sido el proyecto más impactante de mi vida“, escribió la joven de 28 años como parte de su reflexión.

Es así como Sydney Sweeney insistió en que el trabajo realizado tiene un significado muy especial para cada miembro del equipo: “Estoy profundamente orgullosa de esta película. Orgullosa de la película que ha hecho David Michod (director de la película). Orgullosa de la historia que hemos contado. Orgullosa de representar a alguien tan fuerte y resistente como Christy Martin. Esta experiencia ha sido uno de los mayores honores de mi vida“, recalcó.

Asimismo, destacó que se trata de un “símbolo de supervivencia, valentía y esperanza”, pues a través de sus campañas “hemos ayudado a concienciar a muchas personas afectadas por la violencia doméstica”.

Para finalizar, Sydney Sweeney agradeció a quienes han acudido a las salas de cine para ser partícipes de la cinta: “Gracias a todos los que vieron, sintieron y creyeron, y seguirán creyendo en esta historia durante muchos años. Si Christy le ha dado a una sola mujer el valor para dar el primer paso hacia la seguridad, entonces habremos tenido éxito. Así que sí, estoy orgullosa“, recalcó.

