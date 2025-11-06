Sydney Sweeney habla por primera vez sobre la controversia de su campaña con American Eagle

La actriz estadounidense Sydney Sweeney decidió poner fin a la polémica de una vez por todas y compartir su postura ante la ola de críticas que recibió como resultado de la campaña que protagonizó para American Eagle, en donde el uso de las palabra “genes” terminó desatando un debate en redes sociales sobre su posible tinte político y racial.

En una charla exclusiva con GQ, la protagonista de historias como “Euphoria” y “Anyone but you” se pronunció por primera vez sobre el tema que la volvió el blanco de señalamientos en redes sociales.

“Hice un anuncio de vaqueros. Quiero decir, la reacción fue sin duda una sorpresa, pero me encantan los vaqueros. Es lo único que llevo. Literalmente voy en vaqueros y camiseta todos los días de mi vida… Sabía perfectamente para qué era ese anuncio, y era por unos vaqueros estupendos, así que no me afectó ni para bien ni para mal”, declaró ante la reconocida revista.

Asimismo, la famosa explicó el motivo por el que decidió mantenerse con bajo perfil cuando se desató la controversia fue que la narrativa atribuida a la campaña estuvo muy alejada de la realidad: “Siempre he creído que no estoy aquí para decirle a la gente lo que debe pensar. Sé quién soy. Sé cuáles son mis valores“, indicó.

Bajo esta misma tesitura, afirmó que trata de mantenerse alejada de los comentarios y mensajes negativos, pues estos no aportan nada a su vida: “Sé que soy una persona amable. Sé que tengo mucho amor, y que estoy simplemente emocionada por ver qué pasa después. Así que no dejo que otras personas definan quién soy“, reiteró.

Aunado a ello, el punto crítico de la polémica se desarrollo cuando ella se encontraba filmando la tercera temporada de “Euphoria”, lo que la ayudó a desconectarse de lo que acontecía afuera.

“Simplemente dejé el móvil a un lado. Estaba rodando todos los días. Trabajo jornadas de 16 horas y no suelo llevarme el teléfono al set, así que trabajo, vuelvo a casa y me voy a dormir. En realidad no vi casi nada“, detalló en su entrevista.

Incluso, aclaró que lejos de afectar a la marca, la atención mediática que se le dio a dicha campaña impulsó a la marca: “Las acciones de American Eagle ascendieron un 38 % durante la tormenta”, sentenció.

