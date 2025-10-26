Sydney Sweeney sorprendió con un nuevo look

Sydney Sweeney sorprendió a sus fans y a la industria del espectáculo con un impactante cambio de imagen. La actriz de 28 años dejó atrás su larga y característica cabellera rubia para adoptar un audaz corte bob al hombro con un tono rubio brillante.

Sweeney estrenó su nuevo corte de pelo este sábado durante el estreno de Christy en el AFI Fest en Los Ángeles.

En su paso por la alfombra roja del evento, la actriz lució un vestido corte princesa de color rosa pastel y con detalles de encaje.

Foto Jordan Strauss/Invision/AP

De acuerdo con la revista People, los responsables del nuevo look de Sydney Sweeney son el colorista Jacob Schwartz y el peluquero Glen Coco Oropeza.

El corte bob, un estilo que ha ganado popularidad entre celebridades como Eiza González y Selena Gomez, fue llevado por la actriz con una apariencia relajada y mechones sutilmente marcados que resaltan sus facciones.

La renovación no solo es estética, sino que también coincide con la fuerte presencia de Sydney en la Semana de la Moda de París, donde cautivó al público con atuendos de marcas como Givenchy, Tom Ford y Versace.

Con este cambio de imagen, Sydney Sweeney no solo impresiona por su talento actoral sino también por su capacidad de reinventarse y estar a la vanguardia en la moda.

Esta transformación ha generado gran expectativa entre sus seguidores, quienes elogiaron la valentía y el estilo impecable de la actriz que continúa sorprendiendo y marcando tendencia con cada paso que da en su carrera y vida pública.

