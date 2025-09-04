Sydney Sweeney evita hablar de su campaña con American Eagle ante los medios

La actriz Sydney Sweeney dejó claro que su prioridad en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) es su nuevo proyecto cinematográfico, la película biográfica ‘Christy’, y no las recientes polémicas que la han rodeado, incluyendo su controvertida campaña para American Eagle.

En una entrevista con Vanity Fair publicada el jueves, Sweeney fue directa al afirmar: “Estoy aquí para apoyar mi película y a quienes la hicieron. No estoy aquí para hablar de vaqueros”. Añadió que la película “trata sobre Christy Martin, y hablaré de eso allí”.

Desde que la polémica se intensificó, Sweeney no ha pronunciado ninguna palabra sobre su controversial campaña, ni siquiera en sus redes sociales. La estrella ha optado por el silencio.

Sin embargo, las conversaciones sobre las polémicas que la rodean no cesan, a pesar de su negativa a participar en ellas.

Todo comenzó en 2023, cuando unas fotos de la celebración del 60º cumpleaños de su madre con sombreros rojos inspirados en MAGA desataron una primera ola de indignación. Sweeney aclaró en su momento que hubo “malas interpretaciones” y que “las personas que aparecían en las fotos ni siquiera eran mi familia”.

Posteriormente, su colaboración con Dr. Squatch para un jabón de baño de edición limitada, comercializado como “Sweeney’s bathwater”, generó un frenesí en redes sociales.

Pero la controversia más significativa estalló en julio con el lanzamiento de su campaña para American Eagle, “Sydney Sweeney Has Great Jeans”.

El juego de palabras entre “jeans” (vaqueros) y “genes” fue criticado por algunos por aparentemente promover la eugenesia, al presentar a una mujer rubia de ojos azules hablando de “buenos genes” en un contexto político divisivo.

Curiosamente, la campaña recibió el apoyo de varias figuras públicas conservadoras, como Megyn Kelly, JD Vance y el presidente Donald Trump, quienes se burlaron de las críticas.

Más sobre la nueva película de Sydney Sweeney

‘Christy’, que tendrá su estreno mundial en el TIFF este viernes, narra la extraordinaria vida de Christy Martin, la revolucionaria boxeadora profesional que se convirtió en una de las atletas femeninas más destacadas de los años 90.

Su impresionante récord incluye 49 victorias, siete derrotas y tres empates. Sin embargo, su vida personal fue tan dramática como su carrera: tras casarse con su entrenador, Jim Martin, en 1991, este intentó asesinarla en 2010. Jim fue declarado culpable de intento de asesinato en segundo grado, y la boxeadora ahora está casada con su exrival, Lisa Holewyne.

Sweeney, quien se sometió a una notable transformación física para el papel, expresó su admiración por Martin: “Me sorprendió que su historia no fuera más conocida a nivel mundial, porque es una de las mujeres más desgarradoras e inspiradoras que he conocido en mi vida”.

La cinta, dirigida por David Michôd, también cuenta con un reparto estelar que incluye a Ben Foster, Merritt Wever, Katy O’Brian y Ethan Embry.

