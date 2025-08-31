¿Sydney Sweeney y Scooter Braun están saliendo? Todo lo que se sabe

¿El amor está en el aire? Este sábado, 30 de agosto, la revista Star Magazine reveló en exclusiva que la actriz Sydney Sweeney y el influyente manager Scooter Braun podría estar comenzando una relación sentimental en el mes de junio.

Según la publicación, el romance inició poco después de la esperada boda entre Jeff Bezos y Lauren Sánchez, un evento que reunió a varias celebridades en un ambiente de glam y elegante.

Inicialmente, tras la boda, Sweeney fue vista paseando por las calles de Venecia, lo que alimentó los rumores de un posible acercamiento con el actor Orlando Bloom, quien recién había anunciado el fin de su compromiso con Katy Perry.

Sin embargo, la nueva información desvía el foco hacia Braun, quien supuestamente ya habría confesado a algunos amigos cercanos que están en una relación con la estrella de Euphoria , aunque pidió discreción para proteger su privacidad.

Ahora, este supuesto vínculo llega tras la ruptura de Sweeney con Jonathan Davino, productor con quien mantuvo una relación durante siete años y terminó en marzo de 2025. Los dos trabajaron juntos en ‘The Housemaid’, pero esto no afectó el trabajo de ambos.

Incluso, el director Paul Feig elogió públicamente su capacidad para continuar trabajando con dedicación y compromiso pese al difícil momento personal.

Sydney Sweeney and Scooter Braun are rumored to be dating. pic.twitter.com/kP6i32nvEz — Pop Tingz (@ThePopTingz) August 30, 2025

No es el primer rumor romántico de Sydney Sweeney

No es la primera vez que Sydney Sweeney se ve envuelta en rumores de amor. Antes de anunciar el fin de su compromiso fue vinculada con, Glen Powell. Más recientemente, también se la vinculó sentimentalmente con el músico Machine Gun Kelly, aunque ninguna de estas historias fue confirmada.

La posible relación con Scooter Braun, exmanager de Justin Bieber, Ariana Grande, Demi Lovato y J Balvin, —, genera controversia, ya que su figura no es precisamente querida por todos.

Su gestión ha estado rodeada de polémicas, especialmente por su papel en la compra en 2019 del sello Big Machine Records, propietario de los masters originales de los primeros seis álbumes de Taylor Swift. La compra, realizada sin darle a Swift la oportunidad de adquirir su propia música, por más que ella intentó hacerlo.

Por ahora, el romance entre Sweeney y Braun sigue siendo un rumor. De hecho, ni la actriz ni el manager han hecho declaraciones oficiales.

Sin embargo, la noticia ha encendido el interés del público, que sigue de cerca cada movimiento de la estrella ascendente de Hollywood y su vida personal, especialmente en un momento en el que enfrentó una enorme polémica por su colaboración con American Eagles.

