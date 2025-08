¿Jeans o genes?: American Eagle responde a la polémica campaña con Sydney Sweeney

Lo que parecía una jugada publicitaria ingeniosa se convirtió rápidamente en una tormenta digital. Sydney Sweeney, estrella de Euphoria y una de las actrices más populares del momento, fue blanco de críticas encendidas por protagonizar una campaña de American Eagle con el slogan “Sydney Sweeney Has Great Jeans” (Sydney Sweeney tiene unos jeans geniales). El juego de palabras —“jeans” como prenda, pero también como un guiño fonético a “genes”— no cayó bien en todos los sectores de internet.

En el anuncio, Sweeney aparece paseándose en un conjunto de mezclilla estilo esmoquin canadiense, celebrando su look con la frase: “Tengo unos jeans geniales… ahora tú también puedes”. Aunque la intención era claramente promocionar los pantalones vaqueros de la marca, algunos usuarios de redes sociales interpretaron el mensaje como una exaltación de su genética: cabello rubio, ojos azules y rasgos que históricamente han sido utilizados como estandarte de la supuesta “superioridad racial”.

Las reacciones no tardaron en llegar. Un video viral de TikTok acusó la campaña de reproducir “lenguaje pseudocientífico” y “propaganda nazi”. Otros la consideraron insensibles en un contexto cultural donde los discursos sobre raza y belleza son cada vez más vigilados. Y aunque hubo quienes salieron en defensa de Sweeney y su derecho a bromear con un juego de palabras, el escándalo ya había estallado.

Frente a la controversia, American Eagle no se quedó en silencio. En un comunicado enviado a Page Six Style, la compañía fue clara: “’Sydney Sweeney Has Great Jeans’ es y siempre fue sobre los jeans”. Y añadió con contundencia: “Sus jeans. Su historia”. Además, reafirmaron su compromiso con la inclusión: “Los jeans geniales quedan bien en todos”.

Como muestra de ello, la marca publicó nuevas imágenes de la campaña protagonizada por una modelo negra con atuendos similares a los de Sweeney. Sin embargo, algunos usuarios permanecieron escépticos, cuestionando si la diversidad fue una reacción a las críticas más que una decisión original.

En medio del caos, figuras como Doja Cat y Lizzo se sumaron a la conversación, parodiando la campaña con sus propios estilos y comentarios cargados de humor. Mientras tanto, Sweeney ha optado por el silencio, sin emitir declaraciones hasta ahora.

Lo curioso es que, a pesar del “fracaso” en la opinión pública, la campaña tuvo un efecto inesperado: las acciones de American Eagle subieron un 18% tras el revuelo. Y para quienes se perdieron este dato entre tanta polémica: el 100% de los ingresos de la colección se donarán a Crisis Text Line , una organización sin fines de lucro dedicada a brindar apoyo de salud mental.

¿Al final, publicidad buena o mala? Lo cierto es que, gracias a unos “jeans geniales”, todos están hablando de American Eagle. Y, como suele pasar en el marketing, a veces la controversia también vende.