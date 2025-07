Doja Cat se burla de Sydney Sweeney tras su polémico anuncio para American Eagle

El nombre de la cantante Doja Cat se viralizó en redes sociales luego de sumarse a las críticas y parodias con respecto a la polémica campaña publicitaria de American Eagle, protagonizada por Sydney Sweeney. ¡Sigue leyendo para enterarte de los detalles!

Por medio de su cuenta de Tik Tok, la intérprete de temas como “Paint the Road Red” y “Streets” recreó el anuncio imitando lo dicho por Sweeney con un acento exagerado que no tardó en resonar entre la comunidad digital.

“Genes are passed down… My jeans are blue (Los genes se heredan… Mis jeans son azules)”, se le escucha decir a Doja Cat en el breve clip que no tardó en desatar una ola de comentarios bajo su post.

Dentro de ellos destacaron: “Por eso te amo Doja”, “Has una canción de esto Doja”, “Sabes que se trata de algo malo cuando Doja habla de ello”, “Doja en el lado correcto de la historia, como siempre”, “Doja Cat burlándose de Sydney Sweeney no estaba en mi tarjeta de bingo este año, pero no me quejo” y “Por culpa del anuncio tengo que darle la razón a Doja”, por mencionar algunos.

Sydney Sweeney y American Eagle están en el ojo del huracán

Pero, ¿por qué la campaña de la reconocida marca desató la ira de los internautas? De acuerdo con las opiniones expresadas en plataformas digitales, el uso de la frase “Sydney Sweeney has great jeans”, que hace un juego de palabras entre “jeans” (pantalones) y “genes” (genes), tiene un tinte racista e incluso “nazi” por las características físicas de la histrionisa.

A la par de este discurso, la actriz de Euphoria aparece en varias imágenes y videos promocionales, luciendo piezas de mezclilla como una chamarra y jeans. Sin embargo, según usuarios de redes sociales, el mensaje de la marca estadounidense evoca connotaciones históricas relacionadas con los estándares de belleza arias o haciendo referencia a la estética nazi.

Como resultado de las críticas, hubo personalidades que salieron en defensa de Sydney. Tal fue el caso del senador Ted Cruz, quien afirmó que los ataques se tratan de “otra muestra de intolerancia cultural hacia la belleza tradicional”.

Seguir leyendo:

• Doja Cat diseñó camisetas para ayudar a los afectados por los incendios en California

• Doja Cat regañó a los padres que llevan niños a sus shows

• Orlando Bloom y Sydney Sweeney captan miradas durante paseo en Venecia