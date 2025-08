Donald Trump celebra a Sydney Sweeney y su polémica campaña de American Eagle

La actriz Sydney Sweeney, conocida por sus papeles en ‘Euphoria’ y ‘White Lotus’, ha generado revuelo no solo por su última campaña publicitaria para American Eagle, sino también por su supuesta afiliación política. Según informes de medios como The Guardian, la nominada al Emmy se registró como republicana en Florida en junio de 2024, meses antes de las elecciones presidenciales que llevaron a Donald Trump a la victoria frente a Kamala Harris.

El expresidente no ocultó su entusiasmo al enterarse del registro partidista de Sweeney. Durante una conversación con periodistas antes de abordar el Air Force One, Trump comentó: “¿Está registrada como republicana? ¡Ay, me encanta su anuncio!”, refiriéndose a la polémica campaña “Sydney Sweeney tiene unos vaqueros geniales” de American Eagle.

En su red social Truth Social, Trump amplificó su apoyo: “Sydney Sweeney, republicana registrada, tiene el anuncio más atractivo del momento. Es para American Eagle, y los jeans están volando de los estantes. ¡Anda, Sydney!”.

La polémica del anuncio

La campaña de American Eagle ha sido criticada en redes sociales, donde algunos usuarios la han tachado de promover estándares de belleza controvertidos e, incluso, de incluir supuesta “propaganda nazi” por el juego de palabras con “geniales”. Ante las críticas, la marca defendió su mensaje: “Seguiremos celebrando cómo todos usan sus jeans AE con confianza, a su manera”.

La Casa Blanca de Trump intervino en el debate, con el gerente de comunicaciones Steven Cheung calificando la reacción como un ejemplo de “cultura de la cancelación descontrolada”. Por su parte, el vicepresidente J.D. Vance ironizó sobre la polémica en el podcast Ruthless, cuestionando la estrategia demócrata de atacar a quienes encuentran atractiva a Sweeney.

¿Silencio estratégico?

Mientras figuras políticas y medios discuten el tema, Sweeney no se ha pronunciado públicamente. La actriz está enfocada en el rodaje de la tercera temporada de Euphoria y en la promoción de su nueva película, Americana.

Este episodio refleja una vez más cómo la intersección entre celebridades, política y redes sociales puede generar debates polarizantes, incluso por algo aparentemente tan simple como un anuncio de vaqueros.