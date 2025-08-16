‘Americana’ la nueva película de Sydney Sweeney se desploma en la taquilla

La actriz Sydney Sweeney, conocida por sus roles en ‘Euphoria’ y ‘The White Lotus’, enfrenta un nuevo desafío en su carrera: su más reciente película, Americana, ha sido un rotundo fracaso en taquilla.

Según The Hollywood Reporter, el thriller —que explora las vidas de marginados en un pequeño pueblo de Dakota del Sur— apenas recaudó $840,000 en su fin de semana de estreno, ubicándose en el puesto 16 de la taquilla nacional. Con un promedio de $460 por sala, el desempeño palidece en comparación con éxitos recientes como Armas, que superó los $13,000 por sala en su debut.

La polémica que no se fue

El bajo rendimiento de Americana llega en medio de un persistente rumor que ha seguido a Sweeney: su supuesta controversia con la marca American Eagle. Hace algunos meses, circuló en redes sociales que la actriz habría tenido un conflicto con la empresa por el uso de jeans en una campaña publicitaria, lo que generó debates entre sus seguidores. Sin embargo, Sweeney nunca aclaró ni se pronunció sobre el tema, dejando espacio a la especulación.

Aunque no hay evidencia concreta de que este misterioso incidente haya afectado la recepción de su película, algunos señalan la ironía: “Todos compran jeans por ella, pero nadie fue a ver su película”, comentó un usuario en redes.

¿Críticas divididas?

Americana —protagonizada junto a Paul Walter Hauser, Halsey y Simon Rex— tiene una calificación del 68% en Rotten Tomatoes, lo que sugiere una recepción mixta. Mientras algunos elogian su atmósfera cruda y actuaciones, otros critican su ritmo y desarrollo.

Por ahora, Sweeney parece concentrada en sus próximos proyectos, pero la pregunta queda en el aire: ¿Fue el silencio sobre los jeans un factor en este tropiezo taquillero, o simplemente se trató de una película que no conectó con el público? La actriz, por ahora, no da señales de responder.

Mientras tanto, Americana se suma a la lista de estrenos que no lograron capitalizar el éxito previo de sus protagonistas. ¿Un bache en la carrera de Sweeney o solo un mal paso? El tiempo lo dirá.

