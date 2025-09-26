¿Romance en ascenso? Sydney Sweeney cena con Scooter Braun

La actriz Sydney Sweeney, conocida por sus papeles en ‘Euphoria’ y ‘El cuento de la criada’, celebró su cumpleaños número 28 con el productor musical Scooter Braun, según informó la revista People.

Aunque los detalles exactos de la celebración no fueron revelados, fuentes cercanas aseguran que la pareja “se lo pasó genial” durante el festejo a principios de septiembre.

Sweeney, quien cumplió años el 12 de septiembre, compartió en su cuenta de Instagram un vistazo de su escapada de cumpleaños en Utah. En una serie de fotos titulada “Un pequeño viaje a Marte”, la actriz aparece disfrutando de actividades al aire libre: montando una moto acuática, saltando en traje de baño y degustando un pastel de cumpleaños con una colorida corona. Aunque Braun no aparece en las imágenes, varios de sus amigos sí estuvieron presentes.

Este acercamiento entre Sweeney y Braun generó especulaciones sobre un posible romance. De hecho, Page Six reportó recientemente que el productor de 44 años estaría “obsesionado” con la actriz y la habría estado “persiguiendo”.

¿Cuándo inició el supuesto romance?

Ambos ya habían sido vistos juntos en varias ocasiones públicas este año: en el concierto de Lana Del Rey en Coachella en abril, en la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en junio, y más recientemente en una cena en el popular restaurante Jon & Vinny’s en Brentwood, Los Ángeles.

La relación cobró mayor relevancia tras la ruptura del compromiso de Sweeney con Jonathan Davino a principios de 2025. Por su parte, Braun no ha tenido un romance público desde su separación de Yael Cohen en 2021, con quien tiene tres hijos. Su divorcio se finalizó en septiembre de 2022.

Una fuente cercana a Sweeney comentó a People: “Se está divirtiendo con Scooter y disfruta salir con él. Es un chico agradable y encantador”. Aun así, la actriz mantiene su enfoque en su carrera: “Ya ha vuelto al trabajo. Se siente muy afortunada de tener una carrera tan increíble. Está muy concentrada y es muy trabajadora”, añadió la fuente.

Ni los representantes de Sweeney ni los de Braun han emitido declaraciones oficiales sobre su relación. Mientras tanto, los fanáticos siguen de cerca cada aparición conjunta de la improbable pareja, cuyo vínculo parece ir más allá de una simple amistad.

