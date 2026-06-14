Japón volvió a dar ejemplo en el Mundial 2026: aficionados limpiaron el estadio tras empate ante Holanda

El empate entre Japón y Países Bajos dejó emociones dentro de la cancha, pero una vez terminado el partido del Mundial 2026, la atención volvió a dirigirse hacia las gradas. Como ha ocurrido en anteriores Copas del Mundo, los aficionados japoneses protagonizaron un gesto que ha sido reconocido internacionalmente por su civismo y respeto.

Tras el 2-2 registrado en el AT&T Stadium, decenas de seguidores de la selección japonesa permanecieron en sus lugares para recoger residuos y limpiar las tribunas antes de abandonar el inmueble.

Japan fans clean up after the game with the help of @Jaboowins! pic.twitter.com/JufyGy3Yn2 — FOX 4 NEWS (@FOX4) June 14, 2026

La tradición japonesa que vuelve a destacar en un Mundial

La imagen se ha convertido en una costumbre cada vez que Japón participa en una Copa del Mundo.

Mientras miles de aficionados abandonaban el estadio después del encuentro correspondiente al Grupo F del Mundial 2026, los seguidores nipones sacaron bolsas de basura y comenzaron a recoger vasos, envolturas, papeles y otros residuos que habían quedado en las gradas.

El comportamiento llamó nuevamente la atención de asistentes, organizadores y usuarios en redes sociales, donde las imágenes comenzaron a circular poco después del final del partido.

¿Vieron las bolsas de basura de los japoneses?

Vine a ver el Japón contra Países Bajos en Dallas y algo que me voló la cabeza es cómo encontraron la manera de echar porras, limpiar la basura y de paso darnos clases de civismo con un solo objeto. pic.twitter.com/GD2HmOAOrj — Sopitas (@sopitas) June 15, 2026

Un gesto que trasciende los resultados deportivos

Lo más llamativo de esta práctica es que no depende del resultado obtenido por el equipo.

Ya sea después de una victoria, un empate o una derrota, los aficionados japoneses suelen dedicar varios minutos a limpiar el área que ocuparon durante el encuentro.

La conducta forma parte de una cultura profundamente arraigada en Japón, donde el respeto por los espacios compartidos y la responsabilidad colectiva son valores promovidos desde edades tempranas.

Rusia 2018 y Qatar 2022 ya habían sido testigos

La afición japonesa ya había sido ampliamente reconocida durante los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022, donde protagonizó escenas similares tanto en los estadios como en las zonas destinadas a los seguidores.

En aquellas ediciones, las imágenes de los aficionados recogiendo basura se volvieron virales alrededor del mundo y fueron destacadas por medios internacionales, organismos deportivos y miles de usuarios en redes sociales.

Ahora, en el Mundial 2026, la historia volvió a repetirse.

Fair play dentro y fuera de la cancha

Mientras la selección japonesa rescataba un valioso empate frente a Países Bajos, sus seguidores ofrecían otra muestra de respeto fuera del terreno de juego.

Con bolsas en las manos y sin buscar protagonismo, los aficionados permanecieron en las tribunas para dejar el estadio en buenas condiciones antes de retirarse.

La acción fue especialmente valorada porque ocurrió de manera espontánea y organizada, sin que existiera una solicitud formal por parte de los responsables del recinto.

After cheering their team on to a draw, Japan (@jfa_en) fans clean up the stands at Dallas Stadium. pic.twitter.com/oJCxuog8V0 — FOX 4 NEWS (@FOX4) June 14, 2026

Japón deja una de las imágenes más positivas del Mundial 2026

Más allá de los goles, las polémicas o los resultados, el Mundial 2026 también está dejando escenas que reflejan el impacto social y cultural que tiene el deporte.

La actitud de los aficionados japoneses volvió a convertirse en un ejemplo de convivencia y respeto dentro de uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

Mientras la selección asiática sumó un punto importante en su debut mundialista, sus seguidores volvieron a demostrar por qué son considerados entre las aficiones más respetadas y admiradas del futbol internacional.

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