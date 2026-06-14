Inglewood advierte a residentes sobre alquiler de estacionamiento en Mundial 2026

Funcionarios de la ciudad de Inglewood advirtieron a residentes sobre alquilar espacios de estacionamiento a aficionados que asisten al Estadio de Los Ángeles, conocido como SoFi Stadium, durante los partidos del Mundial 2026.

El Departamento de Aparcamiento y Tráfico de Inglewood dijo que podrían multar a residentes que viven cerca del estadio por ofrecer lugares de estacionamiento.

De acuerdo con el Ayuntamiento de Inglewood, alquilar plazas de aparcamiento privadas para eventos requiere un permiso de estacionamiento comercial y una licencia comercial para no ser acreedores a una multa.

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Residentes aprovechan Mundial 2026

Con la llegada de miles de aficionados, los residentes que viven en el área del Estadio de Los Ángeles no dejan de aprovechar la oportunidad de obtener ingresos extra al ofrecer lugares de estacionamiento en sus propiedades.

Las personas que acuden al SoFi Stadium se ven beneficiadas al encontrar un lugar de estacionamiento cercano al inmueble deportivo sin tener que pagar las elevadas tarifas que se piden para ocupar el servicio de parqueo oficial.

De acuerdo con sitios web de reserva de estacionamiento, algunos sitios oficiales cercanos al estadio cobran tarifas de hasta $300 dólares.

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Ante la alta demanda, vecinos de los vecindarios cercanos piden entre $50 y $80 dólares, lo que puede resultar en una ganga comparado con el estacionamiento oficial.

Una residente que vive cerca del SoFi Stadium, que solicitó permanecer en el anonimato, reveló que podría obtener un buen ingreso por alquilar su aparcamiento privado.

“En mi caso, tengo entre tres y cuatro plazas de estacionamiento. Si las alquilo por $50 dólares cada una, podría ganar fácilmente unos $150 dólares“, expresó la mujer, quien no descartó ofrecer más plazas tras comprender la magnitud del Mundial 2026.

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“Creo que podría tener mayor repercusión. Si haces los cálculos, es un buen dinero“, agregó la residente, quien podría aumentar su oferta para el partido de este lunes entre Irán y Nueva Zelanda.

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