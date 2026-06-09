“Goleada” de trabajadores de SoFi Stadium: obtienen hasta $40 dólares por hora

La más mínima presencia o actividad de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el interior o en las inmediaciones del SoFi Stadium antes, durante o después de los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 será motivo para que al menos 2,000 trabajadores sindicalizados rompan el acuerdo contractual que lograron este martes y se vayan a la huelga.

Entre la algarabía y la cautela, líderes del sindicato Unite Here Local 11 y los trabajadores declararon una “victoria histórica” al lograr salarios de hasta $40.00 la hora y convertirse en los mejores pagados en los estadios de la NFL.

“Ganamos por goleada 3-0”, festejó Raymundo Millán, quien ha trabajado como cocinero en el SoFi Stadium durante cinco años. “Los goles los anotamos los cocineros, cantineros y todos nuestros compañeros del equipo de ensueño que estuvo negociando la defensa de nuestros derechos”.

El acuerdo provisional con la poderosa compañía Legends Hospitality se logró antes del primer partido del Mundial, este viernes 12 de junio en el debut de las selecciones nacionales de Estados Unidos y Paraguay, en acción del Grupo D que complementan Australia y Turquía.

“Hasta los últimos momentos decían que no tenían dinero, pero se dieron cuenta que no cederíamos”, añadió Millán, nacido en la Ciudad de México. “Estábamos decididos a todo”.

Tras el acuerdo anunciado con los trabajadores sindicalizados, SoFi Stadium está listo para recibir a los visitantes para el Mundial de fútbol a partir de este 12 de junio. Crédito: Jae C. Hong | AP

Disposición sin precedentes si hubiera amenaza de ICE

El acuerdo provisional garantiza aumentos salariales sustanciales, protecciones laborales históricas y derechos de privacidad pioneros.

En la negociación se acordó, además, la inclusión del derecho explícito a la huelga si las actividades de ICE o de la Patrulla Fronteriza en el lugar de trabajo amenazan la seguridad de los empleados; una disposición que, según expertos legales, no tiene precedentes en la historia laboral moderna de Estados Unidos.

De ser ratificado, el contrato expirará el 30 de abril de 2028, alineándose así con más de 100 contratos de concesión en estadios, hoteles y aeropuertos que vencen antes de los Juegos Olímpicos.

“Estos trabajadores son héroes. Plantaron cara a la FIFA. Plantaron cara a ICE. Consiguieron un contrato histórico y están preparados para lo que traiga la Copa Mundial. Si las agencias federales de inmigración amenazan la seguridad de los trabajadores, nuestros miembros tienen derecho a abandonar el trabajo. Eso ya está estipulado en su contrato”, declaró Kurt Petersen, copresidente de UNITE HERE Local 11.

El sindicato había expresado su preocupación por el proceso de acreditación de la FIFA para lo trabajadores de la Copa del Mundo, el cual exige la presentación de información personal, incluidos números de Seguro Social y huellas dactilares.

Al finalizar las negociaciones se estipuló en el acuerdo que se regularán los futuros procesos de acreditación para grandes eventos deportivos, garantizando que no se exigirá a los trabajadores proporcionar el mismo nivel de información personal para eventos como el Super Bowl o los Juegos Olímpicos.

El líder sindical Kurt Petersen proclamó que ganaron “10-0” y que los trabajadores fueron los MVP para alcanzar el positivo acuerdo. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Líder sindical: “Tuvimos muchos MVP”

“Ganamos 10-0… los trabajadores de los puestos de comida y bebidas fueron quienes anotaron todos los goles”, le dijo Petersen a La Opinión. “Tuvimos muchos MVP —jugadores más valiosos— en esta batalla”.

El líder sindicalista enfatizó que “la batalla final no se ha ganado, porque ellos [ICE] todavía podrían poner en marcha su campaña de terror. Así que lo que logramos conseguir fue una herramienta para que los trabajadores se protejan: la huelga. Era el último que teníamos pendiente de ganar; pero, tras la votación a favor de la huelga, la empresa entendió claramente que no íbamos a ceder en ese derecho”.

Yolanda Fierro, repartidora de dulces en el estadio SoFi y miembro del sindicato UNITE HERE Local 11, recordó que los trabajadores dejaron en claro que ICE debe quedar fuera de la Copa del Mundo.

“No queremos que tengan ningún papel durante los partidos. Nos preocupa seriamente que la FIFA, al estar aquí, pueda divulgar nuestra información personal más sensible; esto no solo violaría nuestros derechos según las leyes de California, sino que también afectaría a quienes trabajaremos aquí durante el Mundial”, indicó.

De hecho, pidieron concretamente a la FIFA que no comparta la información o datos de los trabajadores con ICE, países extranjeros ni agencias de inteligencia.

“No podemos celebrar la Copa del Mundo mientras los trabajadores, los turistas, nuestras familias inmigrantes y las comunidades locales se sienten inseguros en Los Ángeles”, expresó Fierro. “Deberíamos ser una ciudad que acoge a todos, no una que infunde miedo. Exigimos que ICE se mantenga al margen”.

Isaac Martínez, cocinero en SoFi Stadium, destacó que haber logrado un salario de $40 la hora le ayudará a mejorar su calidad de vida, aunque aún necesitan más para cubrir costos elevados como la gasolina, los pagos recurrentes y la canasta básica de alimentos.

“Desde enero, cuando acabó la temporada de la NFL, vivía del desempleo, pero ahora ya tendré un trabajo estable garantizado”, compartió.

Por su parte, Susana Lahorgue, de 64 años, una líder en venta de comida y quien por más de una década ha ido de trabajo en trabajo, cree que su vida cambiará gracias al nuevo contrato laboral: “Uno se cansa de andar dando vueltas por la vida. Por eso tenemos que seguir luchando siempre”.

Unos 2,000 trabajadores de servicios en SoFi Stadium pudieron sentir alivio este martes al llegar a un acuerdo positivo para ellos con la empresa Legends Hospitality. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Síntesis del triunfo de los trabajadores

Aumentos salariales históricos: Los mayores incrementos en la historia para trabajadores de estadios, con bonificaciones significativas para eventos como la Copa Mundial y el Super Bowl.

Fondo de vivienda para trabajadores: Legends realizará una contribución multimillonaria a un fondo destinado a desarrollar viviendas para los trabajadores del sector de la hospitalidad.

Protecciones laborales históricas: Una reducción del 75% en la subcontratación durante la vigencia del acuerdo, respaldada por un mecanismo de penalización pionero en la industria.

Restricciones a la IA y la automatización: No se podrán implementar nuevos sistemas de autopago, quioscos ni tecnología sin cajeros, protegiendo así los empleos.

Derechos de privacidad pioneros: No se podrá obligar a los trabajadores a entregar sus números de Seguro Social, estatus migratorio o país de origen para obtener la acreditación en megaeventos como la Copa Mundial. El contrato prohíbe cumplir con las exigencias de acreditación de la FIFA en este sentido.

Derecho a la huelga sin precedentes: Los trabajadores tienen el derecho contractual de abandonar sus puestos de trabajo si el sindicato determina, de buena fe, que las acciones de las agencias federales de inmigración amenazan la seguridad de los empleados durante un partido de la Copa Mundial.