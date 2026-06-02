Aficionados al Mundial en Los Ángeles deberán pagar altos precios por estacionamiento

Además de los altos precios que tienen los boletos para presenciar los partidos del Mundial 2026 en el SoFi Stadium (conocido como “Estadio de Los Ángeles durante el torneo), los aficionados también deben estar preparados para desembolsar cientos de dólares por el estacionamiento.

JustPark, el socio oficial de aparcamiento de la FIFA para los ocho partidos programados en el estadio de Inglewood, informó que los asistentes a los partidos en Los Ángeles deben adquirir el servicio de parqueo con antelación, porque no estará disponible para su compra en el estadio el día del partido.

Para el partido inaugural del 12 de junio entre Estados Unidos y Paraguay, de acuerdo con el sitio web, el estacionamiento disponible más económico era de $151 dólares, en una ubicación a más de una milla de distancia del estadio, con un tiempo estimado de 21 minutos a pie.

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Si se desea adquirir un lugar en el estacionamiento general en el SoFi Stadium, tiene un precio de $300 dólares, a poco más de media milla de distancia, con un recorrido a pie de 12 minutos.

Está disponible también la opción de “estacionamiento fuera del recinto” operado por ParkWhiz. El parqueo para el encuentro inaugural en SoFi Stadium estaba este martes 2 de junio en $47.73 dólares. Sin embargo, el lugar se localiza a dos millas de distancia del inmueble deportivo.

Si los aficionados que tienen boletos para asistir a los partidos del Mundial 2026 en Los Ángeles no quieren desembolsar cientos de dólares por el estacionamiento, tienen la oportunidad de llegar al estadio en transporte público.

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Metro Los Ángeles impulsa su campaña “Viaja en Metro al Mundial”, con un servicio de autobús directo y sin paradas desde y hacia el estadio en cada día de partido.

Se tendrán puntos para abordar designados hasta el SoFi Stadium, sin necesidad de hacer transbordos de unidades, con un costo de $1.75 dólares por trayecto.

La agencia de transporte público también brindará servicio a otros eventos relacionados con el Mundial 2026, como el FIFA Fan Fest en el LA Memorial Coliseum (del 11 al 15 de junio).

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Las 10 zonas de aficionados del Mundial en el área de Los Ángeles también son accesibles a través de la red de Metro. Para más información, puede consultar este enlace.

Metro Los Ángeles informó que trabaja con otras autoridades de transporte regionales para trasladar a los aficionados que residen fuera de la ciudad de Los Ángeles para que asistan a los partidos en Inglewood entre el 12 de junio y el 10 de julio.

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Partidos programados en el “Estadio de Los Ángeles” en el Mundial 2026:

12 de junio: Estados Unidos vs. Paraguay

15 de junio: Irán vs. Nueva Zelanda

18 de junio: Suiza vs. Bosnia-Herzegovina

21 de junio: Bélgica vs. Irán

26 de junio: Estados Unidos vs. Turquía

28 de junio: Dieciseisavos de final

2 de julio: Dieciseisavos de final

10 de julio: Cuartos de final

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