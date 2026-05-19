Trabajadores de SoFi Stadium, listos para irse a huelga antes del Mundial

“¡Huelga, huelga, huelga!”, gritaron el lunes decenas de trabajadores sindicalizados de SoFi Stadium, quienes además de pedir un mejor contrato de trabajo, exigen a los dueños del estadio y a la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) que les aseguren que no habrá presencia de agentes federales de inmigración.

“La huelga está planeada si nuestras demandas no son atendidas”, afirmó Isaac Martínez, originario de Puebla, México, uno de los líderes en la mesa de negociaciones con la patronal.

Durante una movilización en las inmediaciones de SoFi Stadium previo a las pláticas contractuales, Martínez y decenas de empleados mostraron públicamente su meta de declararse en paro laboral.

“Llevamos dos meses de negociaciones y no hemos obtenido respuestas”, le dijo a La Opinión el joven inmigrante que ha laborado por cinco años en el inmueble, donde es jefe de cocineros.

Las negociaciones contractuales con la compañía Legends Global abarcan a 2,000 trabajadores del sindicato UNITE HERE Local 11, incluyendo cantineros, cocineros y cajeros listos para la huelga.

El contrato laboral se venció en agosto de 2025, pero la situación se complica con la participación de la FIFA, que ha solicitado información confidencial de los trabajadores, incluyendo números de seguro social y el país donde nacieron.

Sobre este asunto han dirigido una queja al Procurador de Justicia de California, Rob Bonta, para que investigue las presuntas prácticas de violación a las leyes de privacidad.

Como condición innegociable para obtener la acreditación laboral, la FIFA exige que los trabajadores de los estadios —al igual que los periodistas— revelen datos personales sensibles, tales como el número de Seguro Social, la dirección de residencia, la nacionalidad y el país de nacimiento, renunciando al mismo tiempo a sus derechos de privacidad de datos en California, incluidos los límites a la cesión de datos y el derecho a la tutela judicial efectiva.

Según la política de acreditación de la FIFA, los datos personales pueden compartirse con “organismos encargados de hacer cumplir la ley, agencias de inteligencia, otros departamentos de las ciudades anfitrionas y agencias asociadas internacionales cuando se considere “necesario”, una definición cuya aplicación queda a la entera discreción de la FIFA.

Según su aviso de privacidad, la FIFA tiene previsto almacenar la información personal de los trabajadores estadounidenses “en una base de datos en Europa Occidental” y conservarla “durante el tiempo que sea necesario”.

“Sin comentarios por parte de Legends Global. No dude en contactarme directamente en el futuro”, fue el comentario de Stacey Escudero, directora de comunicaciones de Global Legends, a preguntas de La Opinión acerca de las exigencias de los trabajadores.

Los trabajadores se reportaron listos para ir a huelga antes del Mundial. Dijeron que han sido dos meses de negociaciones. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

“El terror persiste”

Kurt Petersen, copresidente del Local 11 de UNITE HERE, resaltó que los trabajadores de alimentos y bebidas de SoFi Stadium, quienes luchan no solo por un contrato justo y salarios dignos, lo hacen también “por una Copa del Mundo en la que trabajadores y aficionados puedan unirse para ver el partido con seguridad y sin miedo”.

“Les decimos a la FIFA y a Donald Trump que Los Ángeles es una ciudad de solidaridad”, dijo Petersen. “Nuestro credo es sencillo: una ofensa contra uno es una ofensa contra todos. Por eso, nuestra ciudad aprobó las protecciones legales más sólidas de toda la nación para los inmigrantes”.

La referencia era al estatus de Ciudad Santuario de Los Ángeles.

El SoFi Stadium, inaugurado en 2020, albergará unos 70,000 espectadores por partido y será el recinto en el que Estados Unidos hará su debut en el Grupo D de la Copa del Mundo ante Paraguay.

Petersen recordó que hace un año, cuando Trump envió a la Guardia Nacional a Los Ángeles, “nos levantamos, protestamos y marchamos; pero sobre todo nos cuidamos los unos a los otros. Y por eso, cuando ICE secuestra a nuestros miembros, luchamos para traerlos de vuelta a casa; cada miembro del Local 11 que ha sido arrebatado de las calles ha regresado con su familia y a su puesto de trabajo”.

Denunció que “el terror persiste” porque hace una semana, “Daniel”, un miembro de UNITE HERE, salió de una comparecencia rutinaria en los tribunales y cayó en una emboscada de ICE. Los agentes lo detuvieron. Su esposa suplicó por su libertad, pues querían llevársela también a ella. Le colocaron un brazalete electrónico en el tobillo y la dejaron ir.

“Sus hijos, de 6 y 2 años, presenciaron cómo sus padres eran aterrorizados por ICE. Todo esto, por el simple hecho de atreverse a vivir y trabajar en la ciudad que consideran su hogar”, enfatizó Petersen, quien criticó que la FIFA ha elegido a Trump y a ICE.

“La FIFA se ha alineado abiertamente con las fuerzas que destrozan a las familias; quienes realmente hacen la Copa del Mundo son los trabajadores. La FIFA organiza un torneo de futbol, pero no gobierna Los Ángeles. Nadie eligió a Gianni Infantino ni a Donald Trump para gobernar Los Ángeles. Nadie le otorgó a la FIFA el poder de decidir quién está a salvo y quién es perseguido; y nadie tiene derecho a traer a ICE a nuestra ciudad”, subrayó.

Yolanda Fierro, encargada de la sección de dulces en SoFi Stadium, expresó que todo el personal que atenderá a miles de personas que acudan al inmueble ha sido claro de que se debe mantener a ICE fuera de la Copa del Mundo durante los partidos que se jugarán allí.

“Queremos que no tengan ningún papel ni presencia durante los juegos. Además, nos preocupa seriamente que la FIFA comparta nuestra información personal más sensible; esto no solo constituiría una violación de nuestros derechos bajo las leyes del estado de California, sino que ocurriría mientras nosotros estamos trabajando aquí durante la Copa del Mundo”, explicó.

La señora Fierro subrayó que, aparte de las negociaciones de un contrato de trabajo nuevo, solicitarán que la FIFA no comparta sus datos con ninguna agencia de inmigración, con países extranjeros ni con agencias de inteligencia.

“No podemos celebrar la Copa del Mundo mientras se hace sentir inseguros en Los Ángeles a los trabajadores, a los turistas, a nuestras familias inmigrantes y a nuestras comunidades locales. Deberíamos ser una ciudad que acoge a todos, no una ciudad de miedo”, expresó.

Tom Steyer, candidato a gobernador de California, estuvo presente para mostrar apoyo moral a los trabajadores de SoFi Stadium. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Multimillonarias ganancias

Presente en la protesta de los trabajadores estuvo Tom Steyer, candidato para la gubernatura de California, quien ofreció su apoyo “moral” a los trabajadores de SoFi Stadium.

El empresario criticó que siendo la Copa del Mundo de Futbol el evento internacional más positivo y que California es el estado más progresista, más poblado y más avanzado económicamente de los Estados Unidos, “no deberíamos tener que ver este momento como una ocasión en la que los ricos se hacen más ricos, en la que explotan a los trabajadores y en la que éstos tienen que preocuparse por agentes de ICE acechando en los alrededores del estadio”.

Steyer vaticinó que eso sucederá si no se toman medidas.

“Veremos a multimillonarios que buscan obtener ganancias extraordinarias de esta Copa del Mundo; la FIFA, que busca recaudar 13,000 millones de dólares gracias a este evento, y trabajadores que se ven expulsados por los altos precios de los barrios donde viven”.

Steyer, un multimillonario filántropo, expuso que en la contienda electoral él habla de prosperidad compartida: “Y si alguna vez he visto lo opuesto a la prosperidad compartida, la dirección que está tomando este asunto es el ejemplo perfecto de ello”.

Por esto, hizo un llamamiento a la FIFA y a la empresa Kroenke Sports and Entertainment para que se comprometan públicamente a dos cosas: primero, que ICE no desempeñará ningún papel en los partidos de la Copa del Mundo de 2026; y segundo, que los trabajadores disfrutarán de salarios justos y condiciones laborales dignas en lo que supone una oportunidad de ganancias extraordinarias para el deporte, para la FIFA y para Los Ángeles.

En la tumultuosa campaña para la gubernatura de California, la disputa para suceder al gobernador demócrata Gavin Newsom —quien ha cumplido dos mandatos— se vio sumida en el desorden a principios de este año tras el colapso de la campaña del excongresista demócrata del Área de la Bahía, Eric Swalwell.

Tras la retirada de Swalwell, encuestas recientes mostraban al republicano Steve Hilton como el líder general. Sin embargo, un sondeo de Inside California Politics y Emerson College, publicado el 14 de mayo, revela que Hilton ha sido superado por el demócrata Xavier Becerra, quien se perfila ahora como el nuevo favorito.

Entre tanto, Steyer, quien se situaba muy cerca de Becerra en varias encuestas recientes, ha descendido al tercer lugar con un 16.6% de apoyo según dicho sondeo.