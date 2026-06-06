Trabajadores del SoFi Stadium autorizan huelga días antes de la Copa Mundial de la FIFA

Miles de cajeros, lavaplatos, cocineros, camareros, trabajadores de puestos de comida y personal de servicio de alimentos del SoFi Stadium han votado en un 96% a favor de autorizar una huelga.

Esto significa que los trabajadores podrían abandonar sus puestos en cualquier momento si no se atienden sus demandas. Está previsto que las negociaciones continúen el lunes, antes del partido entre Estados Unidos y Paraguay del 12 de junio.

Los trabajadores exigen salario digno, una remuneración que refleje el costo de vida real en Los Ángeles, incluyendo una prima salarial por la Copa Mundial y otros mega eventos, así como aportes a un fondo de vivienda para construir hogares destinados a los trabajadores del sector de la hospitalidad.

También piden límites a la Inteligencia Artificial (IA), la tecnología y la subcontratación, mediante protecciones sólidas contra la erosión de los empleos sindicalizados causada por la subcontratación sin restricciones y por la tecnología y la automatización.

Derecho a la huelga si el ICE acude al lugar de trabajo: Los trabajadores deben tener derecho a abandonar sus puestos si agentes federales de inmigración ingresan al estadio y generan un temor razonable por su seguridad; ningún trabajador debería tener que elegir entre su empleo y su libertad.

Las negociaciones contractuales con Legends Global —operador de servicios de alimentos del estadio— y la FIFA no han registrado avances significativos en cuestiones clave de índole económica y de seguridad laboral.

César Zamora, camarero del SoFi Stadium con cinco años de antigüedad dijo: “Soy aficionado al fútbol de toda la vida y resulta desgarrador ver que, a pocos días de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, nuestro empleador se niega a ofrecer los salarios, las protecciones y el contrato que necesitamos para mantener a nuestras familias. La Copa Mundial de la FIFA generará enormes ganancias, pero nosotros seguimos luchando por un respeto y una seguridad básicos”.

“Merecemos algo mejor y, si eso implica ir a la huelga, estoy listo”.

Yolanda Fierro, encargada de servicio en suites (Suites Runner) del SoFi Stadium, con seis años de antigüedad, declaró: “Soy una de las miles de trabajadoras detrás de cada comida preparada, cada bebida servida y cada experiencia de los asistentes a la Copa del Mundo. Aficionados de todo el mundo vendrán esperando un evento inolvidable, y nos enorgullece hacerlo realidad. Pero ningún trabajador debería temer ser separado de su familia ni preocuparse por las peligrosas operaciones del ICE mientras simplemente realiza su trabajo. Merecemos sentirnos seguros, respetados y protegidos en el trabajo. Si se sigue ignorando nuestra voz, estoy dispuesta a ir a la huelga”.

Kurt Petersen, copresidente de UNITE HERE Local 11 destacó que los cocineros, bartenders y lavaplatos del SoFi Stadium son los verdaderos héroes de esta Copa del Mundo.

“Se enfrentan a la codicia de la FIFA mientras defienden a su comunidad frente a la intimidación del ICE. ¿De qué sirve la Copa del Mundo para Los Ángeles si los trabajadores no ganan lo suficiente para pagar el alquiler y deben elegir entre ir a trabajar o ser secuestrados por el ICE? Si nos vemos obligados a ir a la huelga, esas suites de la FIFA de 100,000 dólares no tendrán más que agua embotellada y Doritos”.

Además, la ACLU del Sur de California, UNITE HERE Local 11 y LAANE han presentado una queja formal ante la Agencia de Protección de la Privacidad de California y el Departamento de Justicia de California, instando al fiscal general Rob Bonta a investigar el proceso de acreditación de la FIFA ante la preocupación de que información personal confidencial de los trabajadores pueda ser compartida con agencias federales.