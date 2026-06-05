FIFA anula entradas de 60 personas que las consiguieron gratis debido a un error

La FIFA canceló las entradas para la Copa del Mundo 2026 de alrededor de 60 aficionados que habían obtenido boletos sin costo debido a un error en el sistema de venta oficial. El organismo informó que los tickets fueron emitidos con un valor de $0 dólares a causa de un problema registrado durante el proceso de pago en la plataforma de compra.

La organización explicó que los boletos no fueron entregados de manera intencional y que la anomalía se produjo por una falla durante la etapa final de la transacción. Aunque las entradas fueron anuladas, la FIFA aseguró que los asientos continúan reservados para los afectados, quienes recibieron una invitación para completar el pago correspondiente y conservar sus lugares en los partidos seleccionados.

En un comunicado difundido el jueves, el ente rector del fútbol mundial reconoció la situación y lamentó los inconvenientes ocasionados.

“La FIFA lamenta el error y cualquier inconveniente causado”, señaló la entidad.

La organización agregó que las entradas habían sido “asignadas sin costo (0 dólares) debido a un problema previo de pago durante el proceso de compra”.

Persisten cuestionamientos al sistema de venta

El incidente representa un nuevo contratiempo para el programa de venta de entradas del Mundial 2026, un proceso que ya se encuentra bajo revisión por parte de los fiscales generales de Nueva York y Nueva Jersey, quienes investigan posibles violaciones a las leyes de protección al consumidor.

Según la FIFA, los boletos con precio erróneo fueron adquiridos el pasado 21 de mayo a través del sitio oficial del torneo. La fecha resulta llamativa porque ocurrió más de tres meses después de que el presidente del organismo, Gianni Infantino, afirmara que los 104 partidos de la Copa del Mundo estaban completamente agotados.

A pesar de aquellas declaraciones, la FIFA continúa comercializando entradas para encuentros del torneo, que comenzará el próximo jueves en Ciudad de México. La entidad no aclaró si algunos partidos con menor demanda podrían experimentar reducciones de precio dentro del modelo de tarifas dinámicas que ha generado críticas entre los aficionados.

El organismo también administra una plataforma oficial de reventa de boletos, donde cobra una comisión del 15 % tanto a compradores como a vendedores. La medida busca limitar la participación de revendedores en el mercado secundario.

Mientras tanto, plataformas externas como Seat Geek seguían ofreciendo una amplia disponibilidad de entradas para distintos encuentros, según se reportó el viernes.

La Copa del Mundo de 2026 presenta los precios de entradas más elevados registrados en la historia del torneo. La FIFA ha defendido esa política argumentando que los ingresos generados permitirán recaudar miles de millones de dólares destinados al desarrollo del fútbol a través de sus federaciones afiliadas.

La venta y fijación de precios de los boletos pasó a estar bajo control directo de la FIFA tras la decisión de centralizar las operaciones del Mundial. En ediciones anteriores, esas funciones eran gestionadas conjuntamente con los comités organizadores de los países anfitriones.

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