Wilfried Zaha y su agradecimiento a la MLS por hacer que se enamorara del fútbol por segunda vez

El fútbol de Estados Unidos ha incrementado su nivel con la contratación de grandes futbolistas provenientes de Europa. No solo son Lionel Messi, Tomas Muller o Antoine Griezmann los jugadores de mayor cartel en el torneo. Wilfried Zaha también era uno de ellos. El delantero de Costa de Marfil se reencontró con su mejor versión gracias a su paso por la MLS.

Wilfried Zaha jugó para Charlotte. El exfutbolista del Manchester United fue prestado al conjunto estadounidense proveniente del Galasataray. Desde enero de 2025, Zaha se mantuvo jugando en la MLS. Pero su cesión llegó a su fin.

El atacante de 33 años ha jugado para grandes equipos en su carrera. Zaha defendió los colores del Crystal Palace, Manchester United, Galatasary y Olympique Lyon. Sin embargo, fue en Charlotte donde retomó su amor por la disciplina.

“El momento ha llegado de decir adiós, pero solo quería agradecer a Charlotte, a la ciudad, por recibirme a mí y a mi familia con los brazos abiertos y permitirme enamorarme nuevamente del fútbol”, escribió Zaha en su comunicado de despedida.

No deja de ser llamativo que un jugador que ha disputado importantes competiciones como la Premier League, la UEFA Europa League o la Champions haya perdido la motivación y el encanto de jugar al fútbol. Por suerte para Zaha, la MLS fue su trampolín que le permitió tomar un nuevo aire a sus 33 años.

Wilfried Zaha en la MLS

Desde su fichaje en enero de 2025, Wilfried Zaha logró disputar 48 partidos con la camiseta de Charlotte. El delantero africano aportó 13 goles y concedió 8 asistencias en poco más de 4,260 minutos disputados. Charlotte se convirtió en el segundo club en el que Zaha ha disputado más partidos en su carrera (lejos de los 458 compromisos con el Crystal Palace).

“Quiero agradecer a todos en Charlotte FC, desde el entrenador junto a su cuerpo técnico y todo el personal que me hizo sentir como en casa todos los días (…) Y por último, los muchachos. Gracias por aguantarme todos los días. Los voy a extrañar mucho, pero voy a mantener nuestras relaciones en mi corazón para siempre”, agregó.

Wilfried Zaha regresará a Galatasary. El conjunto turco sigue siendo el duelo de la ficha del delantero de 33 años. Sin embargo, el contrato de Zaha con el club finaliza el 30 de junio. El futbolista africano deberá evaluar sus opciones para el futuro. Todo parece indicar que Zaha será agente libre en las próxima semanas. Esto le facilitaría cerrar un contrato con otro club para continuar con su carrera.

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