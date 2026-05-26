Robert Lewandowski podría ser la nueva adquisición de la MLS

El fútbol de Estados Unidos sigue convenciendo a grandes jugadores para que se incorporen a su torneo. Además de Antoine Griezmann, Robert Lewandowski podría ser la nueva adquisición para la segunda mitad de la campaña. Chicago Fire es el club que quiere al polaco en su plantilla.

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Las vinculaciones se intensificaron por las declaraciones de Gregg Berhalter, entrenador de Chicago Fire. El exseleccionador de Estados Unidos reconoció el interés del club de hacerse con los servicios del veterano delantero de 37 años.

“Puedo hablar con franqueza porque ya no es jugador del Barcelona, o pronto dejará de serlo, y es alguien a quien queremos incorporar”, dijo el entrenador.

🗣️Gregg Berhalter, trener Chicago Fire: „Nie wierzę, że Robert Lewandowski nie ma innych ofert, ale rozmawialiśmy z nim i jego otoczeniem. To ktoś, kogo chcemy ściągnąć. Gracz na tak wysokim poziomie może tylko wzmocnić nasz zespół”



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Gregg Berhalter hace referencia al vínculo de Lewandowski con el FC Barcelona. El delantero polaco ya se despidió del club. Luego de cuatro temporadas con el conjunto blaugrana, Lewandowski no renovará con los culés.

“Hemos hablado con Robert Lewandowski y con sus representantes. Estoy convencido de que un jugador de su nivel tiene otras ofertas sobre la mesa, pero nuestra comunicación ha sido frecuente y muy positiva”, detalló el entrenador.

Su última temporada en el FC Barcelona

Robert Lewandowski fue un futbolista muy utilizado en la última temporada del FC Barcelona. El delantero polaco de 37 años disputó hasta 46 partidos en la campaña. Lewandowski vio minutos en LaLiga, Copa del Rey, Supercopa de España y la UEFA Champions League.

El delantero nacido en Warszawa registró 2,486 minutos dentro del campo en la temporada (el equivalente a poco más de 27 partidos completos). Robert Lewandowski aportó 19 goles y concedió 4 asistencias en la temporada.

LEWY 😭💔



👏 Así se despidió Robert #Lewandowski de los fans del #Barcelona, tras disputar su último partido con el jersey #Blaugrana.



⁉️🇺🇸 ¿Lo veremos en #MLS con #ChicagoFire?



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“Creemos que sería un fichaje extraordinario para el club, para Chicago y para toda la liga. Un jugador de su calibre elevaría nuestro proyecto a otro nivel”, agregó el entrenador de Chicago Fire.

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