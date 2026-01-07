Robert Lewandowski se sincera sobre su retiro

Con 37 años Robert Lewandowski sigue siendo un futbolista determinante. A pesar de su edad, el veterano delantero polaco le sigue aportando goles al FC Barcelona. Sin embargo, Lewandowski reconoció que el final de su carrera está muy cerca, pero esta decisión no le quita el sueño.

El atacante polaco habló sobre su carrera en el podcast High Performance. Robert Lewandowski explicó que está consciente de que el final de su etapa como futbolista está llegando. Sin embargo, Lewandowski aseguró que también está preparándose para sus siguientes pasos después de que cuelgue sus botas.

“No tengo miedo de terminar mi carrera porque estoy empezando a prepararme para ello, a preparar cosas que puedo hacer después del fútbol. El fútbol es una parte muy importante de mi vida, pero no es toda mi vida, especialmente ahora”, dijo el atacante del FC Barcelona.

A pesar de que Robert Lewandowski visualiza un final de carrera “cercano”, el exfutbolista del Bayern Munich prevé que este momento puede llegar en 2030. Lewandowski no tiene una fecha concreta para concluir su carrera.

“Cuando era joven no pensaba en esto porque solo tenía en mi cabeza fútbol, fútbol y fútbol, pero ahora sé que estoy muy cerca de terminar mi carrera, no sé, en uno, dos, tres años, tal vez cuatro, no lo sé, pero no tengo presión. Si algún día escucho a mi cuerpo y siento que algo ha cambiado, entonces estaré listo para acabar mi carrera”, agregó.

Determinante en el FC Barcelona

Robert Lewandowski no está teniendo un mal año dentro del FC Barcelona. El delantero polaco acumula 19 partidos disputados en lo que va de temporada (942 minutos dentro del campo). Lewandowski ha marcado 9 goles y ha concedido 2 asistencias en lo que va de campaña.

A sus 37 años Robert Lewandowski tiene un contrato vigente con el FC Barcelona que expira en junio de 2026. En caso de que Lewandowski no salga en el mercado invernal, el conjunto blaugrana deberá intentar renovarlo; de lo contrario se marcharía gratis del club. El polaco ha sido vinculado al Chicago Fire, Orlando City, AC Milan y Fenerbahce.

