El Inter Miami planea un nuevo “bombazo” para la MLS

El Inter Miami es un gran animador en los mercados de traspasos. El conjunto de la Major League Soccer es el actual campeón del torneo y no se conformará con solo un título. Ante la incertidumbre sobre el futuro del Luis Suárez, Robert Lewandowski surge como alternativa.

David Beckham no ha tenido problemas para contratar a jugadores provenientes del fútbol europeo. Lionel Messi es una motivación adicional para los jugadores que deseen dejar Europa por la fiebre de la MLS. Robert Lewandowski podría ser el siguiente.

Sin embargo, desde el diario Marca han detallado que el conjunto de “Las Garzas” no es el único que pujará por el veterano delantero polaco. Chicago Fire también habría hecho acercamientos para intentar convencer al delantero del FC Barcelona.

“Lo que parecía terreno en solitario para el club rosa es otra realidad, y es que Chicago Fire ha entrado en la puja por hacerse de los servicios del atacante. Tan en serio es su interés que todo indica que pusieron una jugosa oferta sobre la mesa a Lewandowski para apalabrarlo y contar con él en cuanto culmine su estancia con los culés”, indica el reporte.

Sin embargo, el “factor Messi” podría ser determinante en la elección del delantero polaco. El Inter Miami de Messi pudo reunir a jugadores de prestigio como Sergio Busquets, Jordi Alba, Luis Suárez, Rodrigo de Paul, entre otros. Jugar con el capitán de la Albiceleste sigue siendo un ingrediente adicional en la carrera de un futbolista. Lewandowski aún no lo ha hecho.

“Inter Miami llevaba ventaja en la negociación para convencerlo. Messi era el factor clave para provocar una respuesta positiva del polaco porque quiere jugar junto al argentino“, agrega el reporte.

Lewandowski en la 2025-2026

Robert Lewandowski ha tenido una temporada menos participativa con el FC Barcelona, pero no menos influyente. El delantero polaco acumula 17 partidos jugados en la temporada. Más de 800 son los minutos que ha gozado Lewandowski dentro del engramado en esta campaña.

A sus 37 años, Robert Lewandowski acumula 8 goles y 2 asistencias en la temporada. Todos los goles de la campaña han sido en LaLiga. El contrato del polaco finaliza en junio de 2026, pero aún tiene la opción de extender un año más su vínculo con el conjunto blaugrana.

