Jonathan Rodríguez, ¿cuál es el destino de Cabecita?

Jonathan Rodríguez es uno de los extranjeros que mejor ha rendido en la Liga MX. “Cabecita” es recordado por sus goles y su gran aporte ofensivo en varias etapas dentro del fútbol mexicano. Pero en la actualidad no pasa por su mejor momento y todo parece indicar que tendrá una temporada más en la Major League Soccer.

En 2024 el atacante uruguayo dejó las filas de las Águilas del América para incorporarse a Portland Timbers. Casi dos años después de su traspaso, Jonathan Rodríguez afronta un momento complejo en su carrera.

El delantero sudamericano sufrió una fuerte lesión en el cartílago de la rodilla derecha. Este problema hizo que Jonathan Rodríguez pasara por el quirófano en julio de este año. Esto ha apartado al uruguayo de las canchas. Se estima que una recuperación total de este tipo de lesiones concluya en, al menos, 12 meses.

A pesar de este panorama, Portland Timbers ha decidido ejercer la extención de contrato del uruguayo y esperarlo hasta la próxima temporada. “Trece jugadores que regresan mantienen contrato para la temporada 2026″, escribió el club en su portal web en un listado en el que se incluyó a “Cabecita”.

Jonathan Rodríguez y su huella en México

Jonathan Rodríguez ha vivido sus mejores temporadas en el fútbol mexicano. El paso de “Cabecita” por la Liga MX lo ha puesto como uno de los extranjeros más influyentes, en México, de los últimos años.

Con el Santos Laguna, Jonathan Rodríguez fue campeón del torneo Clausura de 2018; con Cruz Azul, “Cabecita” fue Campeón del torneo Guardianes 2021, Campeón de Campeones 2020-2021, Supercopa de México y la Leagues Cup en 2019; con el América, el “Charrúa” fue bicampeón al conquistar el Apertura 2023 y el Clausura 2024.

En el contexto individual, Rodríguez no se queda atrás. El futbolista uruguayo fue el campeón de goleo en el torneo Guardianes 2020, se llevó el Balón de Oro del fútbol mexicano y otro campeonato de goleo en la temporada 2020-2021.

A pesar de los momentos bajos del presente, Jonathan Rodríguez es un futbolista con grandes pergaminos y con un paso muy exitoso en México. Con 32 años, “Cabecita” tendrá una nueva oportunidad en la Major League Soccer para demostrar su valía, pero ese momento tendrá que esperar.

