El Inter Miami de los argentinos que vuelve a dar pelea en la MLS

En el Inter Miami se toma mate con mucha más frecuencia. Desde la llegada de Lionel Messi al conjunto estadounidense, “Las Garzas” han adquirido a muchos futbolistas argentinos. En la actualidad hay hasta doce futbolistas “Gauchos” dentro del club que dirige Guillermo Hoyos, otro argentino.

En un club en el que los estadounidenses pasaron a un segundo plano, el Inter Miami está plagado de futbolistas argentinos. Para la temporada 2026 de la Major League Soccer, “Las Garzas” tienen un grupo muy sólido de jugadores nacidos en Argentina.

El inter Miami tiene a Rocco Ríos Novo en la portería. En la defensa hay dos jugadores argentinos: el lateral Facundo Mora y el central Gonzalo Luján. En el mediocampo están Rodrigo de Paul y David Ayala. En el ataque figuran Germán Berterame, Tadeo Allende, Mateo Silvetti y Lionel Messi.

En el conjunto de David Beckham también están Tomás “Toto” Avilés, futbolista cedido al CF Montréal, Benjamín Cremaschi, cedido al Parma y Santiago Morales. Estos dos últimos cuentan con pasaporte argentino, pero han representado a Estados Unidos.

El “Inter de los argentinos” tiene un valor de mercado que ronda los $99.3 millones de dólares. Lionel Messi y Rodrigo de Paul son los futbolistas mejores valorados de la plantilla (ambos están valorados en $17.7 millones de dólares).

El efecto Messi

Lionel Messi firmó con el Inter Miami en julio de 2023. El futbolista argentino dejó el Paris Saint-Germain para vivir su aventura en la Major League Soccer. La llegada de Messi al club aumentó la cantidad de argentinos en el equipo.

Antes de que Lionel Messi estampara su firma con el conjunto de David Beckham, el Inter Miami solo tenía en su plantilla a dos futbolistas argentinos. “Las Garzas” solo contaban con Franco Negri y Nicolás Stefanelli. En las categorías inferiores también figuraba Benjamín Cremaschi. Este panorama ha cambiado radicalmente.

Inter Miami en la MLS 2026

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