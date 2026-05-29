Allan Saint-Maximin entra en el radar de la Major league Soccer

Allan Saint-Maximin es un delantero recordado en la Liga MX. El exjugador de las Águilas del América se fue por la puerta de atrás del fútbol mexicano. Maximin juega en el Lens, pero podría volver a Concacaf. El francés está en el radar de Charlotte FC, club de la MLS.

El exjugador del Newcastle United tuvo malas experiencias en el fútbol mexicano. El atacante francés solo estuvo una temporada en la Liga MX. Sin embargo, Allan Saint-Maximin podría tener su revancha en Concacaf.

“El Charlotte FC ha mantenido un interés de larga data en Allan Saint-Maximin y lo ha identificado como el reemplazo de Wilfried Zaha. Esto se produce tras el estancamiento de las negociaciones entre el Charlotte FC y Zaha hace varias semanas” informó el reporte de Topbin90.

En febrero de 2026, Allan Saint-Maximin dejó el fútbol mexicano para incorporarse al Lens de la primera división del fútbol francés. El Lens finalizó segundo en la Ligue 1 y se quedó con la Copa de Francia. Maximin jugó 13 partidos en la temporada en los que pudo aportar 4 goles y 3 asistencias.

“Según fuentes cercanas, el Charlotte FC se encuentra en negociaciones avanzadas para fichar al extremo francés Allan Saint-Maximin. Si bien las conversaciones han progresado significativamente entre todas las partes, el acuerdo aún no se ha cerrado, ya que quedan algunos detalles por negociar en la fase final del contrato”, agrega el reporte.

Allan Saint-Maximin solo firmó con el RC Lens hasta el final de temporada. Es decir, en los próximos días Maximin se convertirá en un futbolista agente libre. Esta es una condición idónea para que Charlotte intente convencer al delantero francés.

Maximin en la Liga MX

En agosto de 2025 Allan Saint-Maximin abandonó el Al Ahli para uniformarse con los colores de las Águilas del América. El delantero de 29 años solo pudo disputar 16 partidos en la campaña (todos por el torneo local).

En poco más de 800 minutos dentro del campo, Allan Saint-Maximin solo aportó 3 goles y concedió 2 asistencias. El delantero francés quedó a deber en la Liga MX. A pesar de que tuvo algunos inconvenientes exrtradeportivos, Maximin fue agradecido con la oportunidad que le otorgaron en el “Nido”.

“Quiero agradecer a todos los que me han apoyado, animado y amado durante todo mi viaje. Has sido mi fuerza y mi inspiración. Estoy agradecido por todo lo que he experimentado, y estoy emocionado por comenzar este nuevo capítulo en mi vida. Gracias desde el fondo de mi corazón al Club América Nunca olvidaré todo lo que has hecho por mí“, escribió el futbolista en su despedida.

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