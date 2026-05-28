André-Pierre Gignac apunta a la MLS

André-Pierre Gignac se convirtió en una leyenda del fútbol mexicano. El exdelantero del Marsella ha dejado su huella con los Tigres de la UANL. Sin embargo, su ciclo en México parece haber finalizado. La Major League Soccer sería su próximo destino.

El delantero de 40 años ha perdido regularidad en el fútbol mexicano. André-Pierre Gignac cada vez suma menos minutos con los Tigres de la UANL. El proceso del francés en el conjunto felino habría llegado a su final, independientemente de lo que ocurra en la Liga de Campeones de la Concacaf.

“Después de años marcando época en la Liga MX, André-Pierre Gignac apuntaría a un nuevo reto fuera del futbol mexicano. Su destino estaría en la MLS, específicamente con el Orlando City“, difundió el portal Multimedios Deportes.

¿GIGNAC CON DESTINO A ORLANDO? ?



Después de años marcando época en la Liga MX, André-Pierre Gignac apuntaría a un nuevo reto fuera del futbol mexicano. Su destino estaría en la MLS, específicamente con el Orlando City.



"Gignac está muy cerca de cerrar su llegada al Orlando? pic.twitter.com/bDgWK1869v — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) May 27, 2026

El portal informó que el delantero francés estaría cerca de llegar a un acuerdo con la institución estadounidense. En caso de concretarse este primer acercamiento, André-Pierre Gignac compartiría vestuario con Antoine Griezmann, exjugador del Atlético de Madrid que se incorporará al club tras la Copa del Mundo de 2026.

“Gignac está muy cerca de cerrar su llegada al Orlando City (…) También señaló que el francés no seguiría con los felinos, aun si levantan la Champions Cup el próximo sábado en Toluca”, complementa el reporte que fue anunciado en primera instancia por Diego Armando Medina.

Gignac en Tigres de la UANL

En julio de 2015, André-Pierre Gignac dejó el Marsella para asumir su primera aventura en México con la camiseta de los Tigres de la UANL. Desde entonces el goleador francés ha participado en 444 partidos con el conjunto felino. Gignac mantiene un registro de 222 goles convertidos y 57 asistencias concedidas.

Gignac ha conquistado 5 títulos de la Liga MX (Apertura 2015, Apertura 2016, Apertura 2017, Clausura 2019 y Clausura 2023), 4 Campeón de Campeones (Edición 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 y 2022-2023), 2 Campeones Cup (2018 y 2023) y 1 Liga de Campeones de la Concacaf (2020).

El delantero francés buscará su segunda Concachampions este sábado 30 de mayo. Los Tigres de la UANL visitarán a los Diablos Rojos del Toluca en el Estadio Nemesio Diez. Este trofeo sería la forma perfecta de concluir el ciclo de Gignac con los Tigres.

?? J-2 avant la finale de Concacaf Champions Cup entre les Tigres et Toluca !



? André-Pierre Gignac se prépare à disputer son dernier match sous les couleurs des Tigres?



(? @ClaroSports) pic.twitter.com/VrTNIRh9Yr — Fútbol mexicano FR ?? (@ligamx_fr) May 28, 2026

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