Florian Thauvin y Allan Saint-Maximin tuvieron un resurgir en el fútbol de Francia

El fútbol mexicano ha realizado grandes contrataciones en los últimos años. A la Liga MX han llegado varios futbolistas del fútbol de Francia. André Pierre-Gignac fue al que mejor le fue en México. Allan Saint-Maximin y Florian Thauvin no tuvieron un buen desempeño en el fútbol azteca. Ambos resurgieron y conquistaron la Copa de Francia con el Lens.

Florian Thauvin no tuvo un buen desempeño con los Tigres de la UANL. Allan Saint-Maximin tampoco pudo brillar como se le esperaba en su fugaz paso con la camiseta de las Águilas del América. Para el cierre de la temporada en 2026, ambos se encontraron en el Lens. El mediocampista y el delantero contribuyeron en la buena temporada del club.

El Lens conquistó la Copa de Francia después de vencer 3-1 al Niza. Por la Ligue 1, el Lens quedó a 6 puntos del PSG. Al obtener el subcampeonato de liga, el Lens podrá disputar la UEFA Champions League.

Allan Saint-Maximin aportó goles en la Ligue 1 y también en la Copa de Francia. A pesar de que su rol fue secundario, Maximin cumplió cuando tuvo que ingresar al campo. Florian Thauvin tuvo una temporada mucho más activa. El exjugador de los Tigres de la UANL convirtió 14 goles y repartió 10 asistencias en la temporada.

Sus fracasos en la Liga MX

Florian Thauvin disputó 38 partidos con la camiseta de los Tigres de la UANL. El mediocampista francés solo pudo aportar 8 goles y 5 asistencias en 2,060 minutos dentro del campo. Thauvin se marchó al Udinese después de su paso por México.

Allan Saint-Maximin tuvo un paso más fugaz. El delantero francés llegó al América proveniente del Al Ahli. Maximin llegó al conjunto azulcrema en agosto de 2025. El delantero nacido en Châtenay-Malabry solo disputó 16 partidos en los que pudo contribuir con 3 goles y 2 asistencias. Maximin solo disputó los minutos equivalentes a 7 partidos completos.

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