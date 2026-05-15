En el Atlético de Madrid lamentan la salida de Griezmann a la MLS

El Atlético de Madrid sufrirá una gran baja para la temporada 2026-2027. Antoine Griezmann se marchará del conjunto “Colchonero” a sus 35 años. El futbolista francés dejará un gran vacío en el club. Mateu Alemany, director de Fútbol Profesional Masculino del club, lamentó la salida de Griezmann a la MLS.

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“No hay que pensar en sustituir a Antoine (Griezmann) porque Antoine es imposible encontrar un jugador como él. Habrá que buscar otras variantes para que el equipo no sólo no se resienta, sino pueda mejorar en general”, dijo el directivo para Movistar.

A sus 35 años, Antoine Griezmann sigue teniendo un rol protagonista dentro del Atlético de Madrid. El futbolista francés jugó 54 partidos en la temporada: 32 duelos por LaLiga, 15 partidos por la UEFA Champions League, 6 duelos por la Copa del Rey y 1 partido por la Supercopa de España.

Antoine Griezmann disputó poco más de 2,600 minutos dentro del campo en la temporada. Esto habla muy bien de la condición física de Griezmann. No es sencillo acumular esta cantidad de minutos a esta edad y en un club con un estilo muy desgastante como el de Diego Pablo Simeone.

El hecho de estar conscientes de esta previsible baja, le ha permitido a directiva del Atlético de Madrid trabajar en un plan para cubrir la ausencia de Antoine Griezmann en la próxima temporada. De hecho, Alemany ventiló la posible continuidad del “Cholo” Simeone.

“Venimos teniendo una idea desde hace tiempo con lo que tenemos que hacer en consonancia con lo que piensa el entrenador (Diego Simeone) y hay que poner en práctica ese plan, pero ese plan existe”, explicó.

Antoine Griezmann a la MLS

Luego de finalizar la temporada y los compromisos con Francia en el Mundial de 2026, Antoine Griezmann podrá reportarse a su nuevo club. El exjugador del FC Barcelona vestirá los colores del Orlando City de la MLS.

Antoine Griezmann llega a este club tras una temporada de 14 goles y 6 asistencias en el fútbol de élite. Griezmann es una gran adquisición para el conjunto estadounidense. El nuevo jugador franquicia de Orlando City firmó por dos temporadas con el club.

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