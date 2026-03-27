El once de estrellas de la Major League Soccer

La llegada de Antoine Griezmann a la Major League Soccer sumó una estrella más para el torneo estadounidense. El fútbol de Estados Unidos puede presumir a grandes futbolistas en cada uno de los encuentros de las jornadas. Repasa el mejor once que podría tener la MLS.

El torneo estadounidense se ha armado blindado principalmente con jugadores de ataque, pero en la defensa también hay futbolistas de renombre. El arquero de mayor prestigio en la MLS es Dayne St. Clair. El guardameta del Inter Miami es el titular en la selección de Canadá. Ha jugado Mundiales y Copa Oro.

Los centrales de mayor prestigio podrían ser Matt Miazga, futbolista con experiencia en Inglaterra, Francia y Portugal, y Tim Ream, jugador con más de 200 partidos disputados con el Fulham de la Premier League.

Los laterales de mejor carrera son del Inter Miami. El lateral derecho le pertenece a Facundo Mura, futbolista campeón en Argentina con el Racing Club. El lateral izquierdo titular sería Sergio Reguilón, jugador formado en el Real Madrid con amplia experiencia en Inglaterra.

En el medio del campo comienzan a sonar las leyendas. El primero de ellos es Thomas Muller. El mediocampista alemán conquistó 12 Bundesligas y 2 Champions con el Bayern Munich. Muller también ganó un Mundial con Alemania.

Otro de los nombres de prestigio es el de Rodrigo De Paul. El exjugador del Atlético Madrid ganó un Mundial y una Copa América con Argentina. el trio me mediocampistas lo cierra James Rodríguez, ganador de una liga de España y una Champions con el Real Madrid.

En la delantera figuran otros nombres de la categoría de Son Heung-min (leyenda del Tottenham), Lionel Messi (uno de los mejores futbolistas de la historia) y Luis Suárez (exjugador del Liverpool, Ajax, Barcelona y Atlético Madrid).

En este once ideal se pueden dar el lujo de dejar fuera a Antoine Griezmann. El futbolista del Atlético Madrid se incorporará al torneo después del Mundial de 2026. Griezmann es otro campeón del mundo que se suma al torneo.

Once ideal de la Major League Soccer

Dayne St. Clair – Inter Miami CF – Portero

Facundo Mura – Inter Miami CF – Lateral derecho

Matt Miazga – FC Cincinnati – Central

Tim Ream – Charlotte FC – Central

Sergio Reguilón – Inter Miami CF – Lateral izquierdo

Thomas Müller – Vancouver Whitecaps – Mediocampista

Rodrigo De Paul – Inter Miami CF – Mediocampista

James Rodríguez – Minnesota United – Mediocampista

Son Heung-min – LAFC – Delantero izquierdo

Lionel Messi – Inter Miami CF – Delantero (derecho / falso 9)

Luis Suárez – Inter Miami CF – Delantero centro

Suplentes

Antoine Griezmann – Orlando City – Delantero (se incorpora en julio 2026)

Timo Werner – San Jose Earthquakes – Delantero

Germán Berterame – Inter Miami CF – Delantero

Denis Bouanga – LAFC – Delantero

Sigue leyendo:

– Se le acaba el tiempo a Hirving Lozano

– Antoine Griezmann es presentado oficialmente como nuevo jugador del Orlando City

– Domenec Torrent arremete contra los “inventos” de la prensa mexicana

– Lionel Messi sigue de cerca el fútbol mexicano