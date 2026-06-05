Colombia cuestiona críticas a seleccionados al Mundial 2026 por polémica con presidente Petro

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) salió este viernes en defensa de los integrantes de la selección nacional luego de la controversia generada tras un acto oficial encabezado por el presidente Gustavo Petro, previo a la participación del equipo en el Mundial 2026. La entidad rechazó las críticas y cuestionamientos dirigidos a los futbolistas por la actitud que mostraron durante la ceremonia de entrega del pabellón nacional.

En un comunicado, la federación manifestó su rechazo a “cualquier manifestación de agresión, asedio o descalificación dirigida contra los jugadores” y recordó que los integrantes de la selección representan a todos los colombianos sin distinción política o ideológica. El pronunciamiento se produjo después de que imágenes del evento provocaran numerosas reacciones en redes sociales y medios de comunicación.

La ceremonia se realizó el jueves y fue anunciada a última hora. La prensa no tuvo acceso al acto, en el que los jugadores recibieron un sombrero vueltiao de manos del mandatario colombiano antes de emprender el viaje rumbo a la Copa del Mundo.

?? La hija de Petro le pide una foto a James Rodríguez y pasa esto: pic.twitter.com/MYhHkGQvgB — Progresismo Out Of Context (@OOCprogresismo2) June 5, 2026

Según las imágenes difundidas posteriormente, varios integrantes del plantel aparecieron con expresiones serias durante el protocolo. La situación derivó en comentarios y especulaciones sobre una supuesta incomodidad de los futbolistas durante la actividad.

La foto con Antonella Petro y el respaldo institucional

Uno de los momentos que más repercusión generó involucró al capitán James Rodríguez y a Antonella Petro, hija menor del presidente. Durante el saludo protocolario, la joven le pidió una fotografía al futbolista. Sin embargo, James continuó avanzando para saludar al resto de las personas presentes en la tarima, incluida la máxima autoridad del país, en una escena que fue interpretada por algunos usuarios como un desaire.

El encuentro también incluyó la entrega de obsequios institucionales. El seleccionador Néstor Lorenzo entregó al presidente una camiseta firmada por todos los jugadores, además del balón Trionda, que será utilizado en los partidos del Mundial 2026.

#ATENTOS ? Antonella Petro, hija del presidente Gustavo Petro, se pronunció sobre el video viral que sugería un supuesto desplante por parte del jugador James Rodríguez. La adolescente aclaró la situación y a la vez dejó un importante mensaje de unión para todos los colombianos.? https://t.co/gdxNcegyiq pic.twitter.com/C5LPIeAr09 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) June 6, 2026

En la fotografía oficial del acto, James Rodríguez apareció ubicado en la parte posterior del grupo. Por su parte, el pabellón nacional fue sostenido por Gustavo Petro junto a los futbolistas Luis Díaz, Jorge Carrascal y John Arias.

Frente a la polémica, la FCF recordó que la entrega de la bandera constituye una tradición protocolaria vinculada históricamente a las delegaciones deportivas colombianas que participan en competencias mundiales y olímpicas.

“La Selección Colombia representa a la nación en toda su diversidad y pluralidad”, señaló la entidad.

La federación agregó que los jugadores “encarnan los valores del deporte y el esfuerzo colectivo, llevando consigo la ilusión y el sentimiento de millones de colombianos, al margen de cualquier consideración política o ideológica”.

La FCF pidió a los aficionados mantener el respaldo al equipo de cara al inicio del Mundial 2026, previsto para el 11 de junio. Colombia integrará el Grupo K, donde enfrentará a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal en la fase inicial del torneo.

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