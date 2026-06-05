Raúl Jiménez iguala récord con El Tri antes del Mundial

Raúl Jiménez está llamado a ser uno de los grandes líderes de la selección mexicana en el Mundial de 2026. Desde hace varios años, Jiménez se ha encargado de los goles de El Tri. Antes del inicio de la Copa del Mundo, el atacante del Fulham se mete entre los máximos goleadores del conjunto azteca.

A sus 35 años, Raúl Jiménez sigue cosechando anotaciones en el futbol europeo y con la selección mexicana. En el último partido de El Tri, Jiménez marcó el 3-1 parcial contra el conjunto de Serbia. Este gol es importante para la historia del fútbol azteca.

Con su anotación ante la selección de Serbia, Raúl Jiménez igualó el segundo puesto en la tabla de goleadores históricos de El Tri. Jiménez ocupa el segundo lugar junto a Jared Borgetti con 26 anotaciones con la playera de El Tri.

Como dato curioso, Raúl Jiménez no ha podido marcar ningún gol en una Copa del Mundo. Este es un caso contrario al de Jared Borgetti, futbolista que conquistó un par de dianas en el Mundial de Corea-Japón 2002 (uno contra Ecuador y otro contra Italia).

Para mi seguirá siendo el mejor gol en los mundiales @borgetti58 pic.twitter.com/TrDNk6laXS — Dr. Calavera (@caIavera) June 4, 2026

El récord absoluto

El liderato histórico en la selección mexicana le pertenece a Javier Hernández. “Chicharito” marcó 52 goles. Esta cifra pone al exdelantero del Real Madrid en lo más alto de la historia del balompié azteca.

Máximos goleadores de El Tri

Javier Hernández – 52 goles en 109 partidos.

Jared Borgetti – 46 goles en 89 partidos.

Raúl Jiménez – 46 goles en 125 partidos.

Cuauhtémoc Blanco – 38 goles en 119 partidos.

Luis Hernández – 35 goles en 85 partidos.

Carlos Hermosillo – 34 goles en 90 partidos.

Enrique Borja – 31 goles en 65 partidos.

Luis Roberto Alves “Zague” – 30 goles en 84 partidos.

Hugo Sánchez – 29 goles en 58 partidos.

Luis García – 28 goles en 77 partidos.

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