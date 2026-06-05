México goleó 5-1 a Serbia en el último ensayo mundialista: ¿pero estamos listos para vencer a Sudáfrica?

La selección de México concluyó con sus ensayos mundialistas de cara al debut en Copa del Mundo el próximo jueves contra Sudáfrica con una goleada 5-1 sobre Serbia, en un resultado que no aclaró todas las dudas que todavía puede tener el “Vasco” Aguirre en su formación por la debilidad del rival.

La realidad es que sería una temeridad echar las campanas al vuelo por este resultado y decir que México está listo para jugar, gustar y vencer en el debut mundialista, sobre todo porque en estos últimos tres juegos fue muy poco el tiempo que el técnico nacional tuvo para probar lo que será su once inicial contra los Bafana Bafana.

¡Golazooooooo! ¡Golazo de Luis Chávez desde fuera del área! ¡Con la especialidad de la casa! ???????? pic.twitter.com/mwild8KpHX — TUDN USA (@TUDNUSA) June 5, 2026

Se podría decir que el once inicial contra los serbios será lo más parecido que inicie contra los sudafricanos, pero existen dudas como Jorge Sánchez o Israel Reyes en el sector derecho de la defensa, Álvaro Fidalgo o Luis Chávez, Edson Álvarez o Erik Lira o el propio Julián Quiñones o Alexis Vega, pues el resto parece clavado con Raúl Rangel, César Montes, Johan Vázquez y Jesús Gallardo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Raúl Jiménez.

Del once inicial existen siete seguros y el resto se definirá en los próximos días, pues la velocidad de los sudafricanos no perdonará las fallas que tuvo el cuadro bajo de México y adelante habrá que trabajar el bloque que pondrán los sudafricanos en busca de sacar un resultado favorable en el debut mundialista.

Lo más favorable del último duelo de preparación del equipo mexicano estuvo en la primera mitad, en donde tanto el Tricolor como Serbia buscaron poner lo mejor de su repertorio y de no ser por una falla garrafal de Jesús Gallardo y Johan Vásquez a los 19 minutos, la oncena azteca no habría tenido oposición e inclusive el marcador habría sido más holgado.

¡Error insólito para poner arriba a México!



Autogol inexplicable de Bukinac que firma la remontada Tricolor. pic.twitter.com/29BwWpOvtk — TUDN USA (@TUDNUSA) June 5, 2026

En este primer lapso vimos a un mediocampo mexicano ligero, con buen manejo de balón y con facilidad de llegada, con Roberto Alvarado, Álvaro Fidalgo y Brian Gutiérrez acompañando a Julián Quiñones y a Raúl Jiménez en el frente ofensivo.

Después, México remontó con el empate anotado al 34 por Johan Vásquez y un grosero autogol de Stefan Bukinac, que le regresó el esférico a su portero sin ver dónde estaba y con eso metió la pelota en su portería.

¡Raúl! ¡Raúl! ¡Raúl! ¡Gooooool del Lobo Mexicanoooooooo! Quiñones la mandó al poste y Jiménez aprovechó el rebote para mandarla guardar ????? pic.twitter.com/jBN6G6HZBV — TUDN USA (@TUDNUSA) June 5, 2026

En la segunda mitad, el rosario de cambios le quitó la fuerza de estilo a ambos equipos y México fue donde tomó ventaja con los goles de Raúl Jiménez al 57, autogol de Adam Advic y un golazo de Luis Chávez que le permitió a México llevarse de Toluca el cariño de la gente por el marcador 5-1, pero no por el funcionamiento.

Un error infantil echó a perder lo bueno

La selección de México echó a perder su buen accionar en la primera mitad con un error muy grave de los defensas Jesús Gallardo y Johan Vásquez en el minuto 19, cuando fueron muy dubitativos en la búsqueda de un balón y permitieron que Petar Stanić se colara entre ambos para enfilarse frente a Raúl “Tala” Rangel y vencerlo con un tiro cruzado que puso contra la pared al equipo mexicano.

¡Error ESPANTOSO de Stankovic y de Simic! Autogol y oso de Serbia ??? pic.twitter.com/ZBah3Yo3Ep — TUDN USA (@TUDNUSA) June 5, 2026

De no ser por esa falla, el primer tiempo fue completo para México, pero la falta de gol fue la misión que quedó pendiente para el seleccionado azteca, que generó por lo menos cuatro acciones de gol antes de que Johan Vásquez, a los 34 minutos, lograra el empate en un centro exacto de Brian Gutiérrez.

Ahí México reaccionó bien y pudo tomar ventaja con el autogol casi al finalizar la primera mitad de Stefan Bukinac, que por lo menos justificó lo que realmente pasó en la cancha del Nemesio Diez con un equipo mexicano buscando la portería rival y unos serbios jugando al error mexicano para irse a las regaderas con el 2-1 a favor.

Rosario de cambios y goleada azteca

Para la segunda mitad, ambas selecciones hicieron un rosario de cambios en el afán de ver a la mayoría de sus jugadores, sobre todo del lado mexicano, tratando de disipar más dudas para el debut mundialista y en Serbia, donde pegaron en la débil capacidad como adversario.

Así fue como salvó los primeros diez minutos en que el aire de los recién ingresados del equipo balcánico ofreció resistencia para poner en aprietos la portería de México; el resto fue a favor del Tricolor con los goles de Raúl Jiménez al 57, después un autogol en tiro de esquina de Adam Advic y, finalmente, un golazo de Luis Chávez a los 90 minutos.

¡Nadie lo vio venir!



Serbia se pone arriba en el marcador con este error en la salida por parte de México. pic.twitter.com/gJZOsmLby8 — TUDN USA (@TUDNUSA) June 5, 2026

Fue en este lapso que vimos a Edson Álvarez, Memo Martínez, Israel Reyes, Gilberto Mora, Luis Chávez, Orbelín Pineda, Alexis Vega, Luis Romo y Mateo Chávez, siendo los únicos que no vieron acción Santiago Giménez, César Huerta, Armando González, Obed Vargas, Memo Ochoa y Carlos Acevedo.

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