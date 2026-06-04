El “Chaco” Giménez cree que México está bien en las manos de Aguirre

La selección mexicana está a pocos días de iniciar su camino en el Mundial de 2026. Javier Aguirre es el líder de ese barco y tiene la responsabilidad de borrar los errores del pasado. Christian Giménez considera que El Tri está en buenas manos.

Poco se ha cuestionado la elección de Javier Aguirre como seleccionador de El Tri. México viene de un par de procesos con entrenadores extranjeros y el “Vasco” llegó para retomar la esencia mexicana. Christian Giménez considera que no hay otro entrenador con las mismas capacidades que Aguirre para asumir este reto.

“No hay nadie en el país que haya hecho lo que Aguirre, de ir a Europa y coronarse, no hay otro mexicanos que haya logrado lo que él”, dijo el exfutbolista en una entrevista difundida por Heraldo Deportes.

"PARA MI ES EL MEJOR DE LA HISTORIA"



Esto fue lo que respondió el "Chaco" Gimenez sobre la gestión del "Vasco" Aguirre al frente de la Selección Mexicana.



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El “Chaco” considera que la llegada de Javier Aguirre le dio tranquilidad y estabilidad al banquillo mexicano. No está de más mencionar las turbulencias que pasó el conjunto azteca con Gerardo Martino, Diego Cocca y Jaime Lozano.

“Cada uno puede tener su punto de vista. A unos les puede gustar más, a otros menos, pero creo que la llegada de Javier le ha dado tranquilidad y seguridad a la selección, ya que ha ganado los torneos que le han tocado disputar. Es su tercer Mundial y creo que el equipo está en buenas manos”, concluyó.

El balance de Javier Aguirre

Javier Aguirre asumió las riendas de la selección mexicana en junio de 2024. Desde entonces el “Vasco” ha dirigido 28 partidos en este proceso con El Tri. El estratega nacido en Ciudad de México mantiene un balance de 16 victorias, 8 empates y solo 4 derrotas.

El “Vasco” ya sabe lo que es dirigir partidos en una Copa del Mundo. En el Mundial de 2006, Javier Aguirre comandó a México en las victorias ante Croacia, Ecuador, el empate ante Italia, pero cayeron en octavos ante Estados Unidos.

En la Copa del Mundo de 2010, Javier Aguirre lideró al conjunto azteca en el empate contra Sudáfrica, la victoria frente a Francia, pero cayó en sus últimos dos partidos contra Uruguay y Argentina (este último en octavos de final).

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