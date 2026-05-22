Santiago Giménez le da buenas señales al “Chaco”

Falta menos de un mes para el inicio del Mundial de 2026. México tendrá el duelo inaugural en el Estadio Azteca el 11 de junio. Su rival será la selección de Sudáfrica. Cada vez hay menos tiempo para que los jugadores de El Tri se pongan a punto. Christian Giménez tiene buenas impresiones de la recuperación de su hijo Santiago.

Santiago Giménez sufrió una lesión en su tobillo derecho a finales del mes de octubre. El delantero mexicano fue operado en el mes de diciembre para tratar sus molestias. El “Bebote” estuvo sin ver acción durante más de cuatro meses.

El delantero mexicano ha estado retomando su ritmo con un puñado de minutos con el AC Milan. El plan es que Santiago Giménez pueda llegar con algo de ritmo competitivo a la Copa del Mundo. Chirstian Giménez, padre del futbolista, aseguró que ve a su hijo en buenas condiciones.

“Lo siento muy bien físicamente. La lesión no le ha molestado lo más mínimo. Fue de menos a más, acumulando minutos y ya tiene dos partidos siendo titular (…) Entiende los procesos (de recuperación)”, dijo Chirstian Giménez en unas declaraciones a los medios.

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El Chaco Giménez asegura que Santi Giménez está tomando buen ritmo de cara a la Copa del Mundo.



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Santiago Giménez ha visto acción en 6 de los últimos 8 partidos del AC Milan. El atacante mexicano jugó contra el Torino (13 minutos), Nápoli (27 minutos), Hellas Verona (27 minutos), Sassuolo (31 minutos), Atalanta (58 minutos) y el último duelo contra el Genoa (68 minutos).

El principal objetivo de Santiago Giménez es estar en la lista final de Javier Aguirre para la Copa del Mundo de 2026. A pesar de que podría suponerse que el “Bebeote” tiene un puesto garantizado, desde su entorno no se confían.

“Estar en la selección es lo más lindo que te puede pasar. Primero terminó su temporada y ahora estamos todos esperando esa convocaron con mucha ansiedad”, agregó el padre del futbolista rossoneri.

Preselección de la selección mexicana

Porteros

Raúl Rangel | Chivas

Carlos Acevedo | Santos

Alex Padilla | Athletic (España)

Antonio Rodríguez | Tijuana

Carlos Moreno | Pachuca

Guillermo Ochoa | AEL Limassol (Chipre)

Defensas

Bryan González | Pachuca

César Montes | Lokomotiv (Rusia)

Edson Álvarez | Fenerbahce (Türkiye)

Eduardo Águila | San Luis

Everardo López | Toluca

Israel Reyes | América

Jesús Angulo | Tigres

Jesús Gallardo | Toluca

Jesús Gómez | Tijuana

Johan Vásquez | Genoa (Italia)

Jorge Sánchez | PAOK (Grecia)

Julián Araujo | Celtic (Escocia)

Luis Rey | Puebla

Mateo Chávez | AZ Alkmaar (Países Bajos)

Ramón Juárez | América

Richard Ledezma | Chivas

Víctor Guzmán | Monterrey

Mediocampistas

Alexei Domínguez | Pachuca

Alexis Gutiérrez | América

Álvaro Fidalgo | Real Betis (España)

Brian Gutiérrez | Chivas

Carlos Rodríguez | Cruz Azul

Denzell García | FC Juárez

Diego Lainez | Tigres

Efraín Álvarez | Chivas

Elías Montiel | Pachuca

Erick Sánchez | América

Erik Lira | Cruz Azul

Gilberto Mora | Tijuana

Isaías Violante | América

Jeremy Márquez | Cruz Azul

Jorge Ruvalcaba| RB New York (Estados Unidos)

Kevin Castañeda | Tijuana

Luis Chávez | Dinamo de Moscú (Rusia)

Luis Romo | Chivas

Marcel Ruiz | Toluca

Obed Vargas | Atlético Madrid (España)

Orbelín Pineda | AEK Atenas (Grecia)

Ricardo Angulo | Toluca

Delanteros

Alexis Vega | Toluca

Armando González | Chivas

César Huerta | Anderlecht (Bélgica)

Germán Berterame | Inter Miami (Estados Unidos)

Guillermo Martínez | Pumas

Julián Quiñones | Al-Qadisiyah (Arabia Saudí)

Raúl Jiménez | Fulham (Inglaterra)

Roberto Alvarado | Chivas

Santiago Gimenez | Milán (Italia)

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