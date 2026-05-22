Santiago Giménez le da buenas señales al “Chaco”
El "Bebote" estaría recuperado físicamente. Christian Giménez tiene buenas impresiones de la recuperación de su hijo
Falta menos de un mes para el inicio del Mundial de 2026. México tendrá el duelo inaugural en el Estadio Azteca el 11 de junio. Su rival será la selección de Sudáfrica. Cada vez hay menos tiempo para que los jugadores de El Tri se pongan a punto. Christian Giménez tiene buenas impresiones de la recuperación de su hijo Santiago.
Santiago Giménez sufrió una lesión en su tobillo derecho a finales del mes de octubre. El delantero mexicano fue operado en el mes de diciembre para tratar sus molestias. El “Bebote” estuvo sin ver acción durante más de cuatro meses.
El delantero mexicano ha estado retomando su ritmo con un puñado de minutos con el AC Milan. El plan es que Santiago Giménez pueda llegar con algo de ritmo competitivo a la Copa del Mundo. Chirstian Giménez, padre del futbolista, aseguró que ve a su hijo en buenas condiciones.
“Lo siento muy bien físicamente. La lesión no le ha molestado lo más mínimo. Fue de menos a más, acumulando minutos y ya tiene dos partidos siendo titular (…) Entiende los procesos (de recuperación)”, dijo Chirstian Giménez en unas declaraciones a los medios.
Santiago Giménez ha visto acción en 6 de los últimos 8 partidos del AC Milan. El atacante mexicano jugó contra el Torino (13 minutos), Nápoli (27 minutos), Hellas Verona (27 minutos), Sassuolo (31 minutos), Atalanta (58 minutos) y el último duelo contra el Genoa (68 minutos).
El principal objetivo de Santiago Giménez es estar en la lista final de Javier Aguirre para la Copa del Mundo de 2026. A pesar de que podría suponerse que el “Bebeote” tiene un puesto garantizado, desde su entorno no se confían.
“Estar en la selección es lo más lindo que te puede pasar. Primero terminó su temporada y ahora estamos todos esperando esa convocaron con mucha ansiedad”, agregó el padre del futbolista rossoneri.
Preselección de la selección mexicana
Porteros
- Raúl Rangel | Chivas
- Carlos Acevedo | Santos
- Alex Padilla | Athletic (España)
- Antonio Rodríguez | Tijuana
- Carlos Moreno | Pachuca
- Guillermo Ochoa | AEL Limassol (Chipre)
Defensas
- Bryan González | Pachuca
- César Montes | Lokomotiv (Rusia)
- Edson Álvarez | Fenerbahce (Türkiye)
- Eduardo Águila | San Luis
- Everardo López | Toluca
- Israel Reyes | América
- Jesús Angulo | Tigres
- Jesús Gallardo | Toluca
- Jesús Gómez | Tijuana
- Johan Vásquez | Genoa (Italia)
- Jorge Sánchez | PAOK (Grecia)
- Julián Araujo | Celtic (Escocia)
- Luis Rey | Puebla
- Mateo Chávez | AZ Alkmaar (Países Bajos)
- Ramón Juárez | América
- Richard Ledezma | Chivas
- Víctor Guzmán | Monterrey
Mediocampistas
- Alexei Domínguez | Pachuca
- Alexis Gutiérrez | América
- Álvaro Fidalgo | Real Betis (España)
- Brian Gutiérrez | Chivas
- Carlos Rodríguez | Cruz Azul
- Denzell García | FC Juárez
- Diego Lainez | Tigres
- Efraín Álvarez | Chivas
- Elías Montiel | Pachuca
- Erick Sánchez | América
- Erik Lira | Cruz Azul
- Gilberto Mora | Tijuana
- Isaías Violante | América
- Jeremy Márquez | Cruz Azul
- Jorge Ruvalcaba| RB New York (Estados Unidos)
- Kevin Castañeda | Tijuana
- Luis Chávez | Dinamo de Moscú (Rusia)
- Luis Romo | Chivas
- Marcel Ruiz | Toluca
- Obed Vargas | Atlético Madrid (España)
- Orbelín Pineda | AEK Atenas (Grecia)
- Ricardo Angulo | Toluca
Delanteros
- Alexis Vega | Toluca
- Armando González | Chivas
- César Huerta | Anderlecht (Bélgica)
- Germán Berterame | Inter Miami (Estados Unidos)
- Guillermo Martínez | Pumas
- Julián Quiñones | Al-Qadisiyah (Arabia Saudí)
- Raúl Jiménez | Fulham (Inglaterra)
- Roberto Alvarado | Chivas
- Santiago Gimenez | Milán (Italia)
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