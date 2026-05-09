El “Chaco” analiza con calma la participación de Santiago Giménez en el Mundial

Santiago Giménez no ha tenido su mejor temporada en el fútbol europeo. La principal razón de su rendimiento fue su lesión. A pocas semanas del inicio del Mundial de 2026, el “Chaco” visualiza con cautela la participación de su hijo en la Copa del Mundo de 2026.

Christian Giménez fue cuestionado sobre la posibilidad de que su hijo esté en la lista final de Javier Aguirre para la Copa del Mundo. No está de más recordar que Santiago no quedó en la lista de Gerardo Martino para el Mundial de 2022.

“No sé, porque el 25 termina su último partido. Y ahí se verá. La intención primero es que sea convocado”, dijo el exjugador de Cruz Azul en unas declaraciones recopiladas por Récord.

Santiago Giménez ha vuelto a las canchas en las últimas semanas. El “Bebote” aún no suma partidos completos con el AC Milan. Pero Christian Giménez ha revelado que su hijo ya no tiene molestias de su lesión.

“Se siente muy bien, esperando que pueda clasificar a Champions. Que él siga sumando minutos; sobre la lesión no tiene dolor“, explicó el exfutbolista.

Santiago Giménez en la temporada

En octubre de 2025, Santiago Giménez sufrió una fuerte lesión que le cortó su continuidad con el Milan. Sin embargo, para esa fecha el “Bebote” no había podido marcar su primer gol en la Serie A. El máximo aporte del mexicano para esa fecha fue una asistencia.

Para el 21 de marzo Santiago Giménez volvió a ver minutos con el conjunto Rossoneri. Desde entonces el delantero de 25 años solo ha acumulado cerca de 90 minutos en 4 partidos disputados tras su regreso.

En términos generales, el “Bebote” solo ha podido disputar 15 partidos en la campaña (866 minutos dentro del campo- El equivalente a 9.5 partidos completos). Giménez solo ha marcado 1 gol en Copa Italia y ha aportado 2 asistencias en la temporada.

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