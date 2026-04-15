Santiago Giménez analiza su posible convocatoria al Mundial de 2026

Santiago Giménez comienza a reaparecer con el primer equipo del AC Milan. El delantero mexicano sigue sumando minutos y ritmo competitivo tras muchos meses de inactividad por su lesión. El “Bebote” insinuó que está en sus manos su posible convocatoria a la Copa de Mundo de 2026.

En una entrevista expuesta por Heraldo Deportes, Santiago Giménez considera que no hay nada seguro sobre una posible convocatoria a la Copa del Mundo. Sin embargo, el propio Giménez reconoce que está ante una nueva oportunidad luego de su ausencia del último Mundial.

“No, la verdad es que como bien dices, creo que nadie nos puede asegurar nada, ni siquiera tenemos asegurado el mañana, ¿no? (…) Y nada, siento que a pesar de haber quedado fuera del último mundial, hablando de la fe, yo siempre supe que Dios me daría otra oportunidad y ahora me la está dando. Entonces trato de sacar mi mejor versión para entregársela al país, a la selección”, dijo Giménez.

"Cuando vino Aguirre, sentí como si hubiera venido alguien de mi familia", me dijo @Santgimenez_ hace un rato en una entrevista exclusiva desde Milán… No te pierdas la entrevista completa en @heraldoradio_ a las 4pm en Los Profesionales del Deporte y en toda la multiplataforma… pic.twitter.com/LF9Up1jdY3 — Edgar Valero (@EdgarValero_) April 13, 2026

No está de más recordar que Santiago Giménez no fue llamado por Gerardo Martino para el Mundial de Qatar 2022. A pesar de que tenía un buen nivel en el Feyenoord de Países Bajos, el “Tata” no lo convocó.

La visita del “Vasco”

Javier Aguirre visitó a Santiago Giménez a finales del mes de marzo. Este gesto del “Vasco” significó una inyección de moral para un jugador que estaba muy cerca de recibir el alta médica. Santiago Giménez explicó el gran significado de esta visita.

“Cuando vino Aguirre, realmente sentí como si un familiar hubiera venido porque era un momento duro. Era un momento en donde yo pues atravesaba el fin de mi lesión, pero vino él y charlamos de muchas cosas, y sobre todo quería ver cómo estaba de la lesión (…) Representamos a todo el país y estoy muy ilusionado“, dijo el delantero mexicano.

Santiago Giménez ha jugado un par de partidos en lo que va de 2026. El delantero mexicano vio minutos contra el Torino y contra el Napoli por la Serie A. El “Bebote” no juega un partido con El Tri desde octubre de 2025 en el empate 1-1 de México contra Ecuador.

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