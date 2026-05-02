Arne Slot tiene buenos recuerdos de Santiago Giménez

Arne Slot es el actual entrenador del Liverpool de Inglaterra. Pero antes de dirigir al conjunto inglés, Slot tuvo un paso por el Feyenoord de Países Bajos. En la Eredivisie compartió con Santiago Giménez. Slot tiene buenos recuerdos del mexicano.

“Santiago Giménez es el mejor jugador que he entrenado nunca“, así inició la intervención de Arne Slot en una entrevista con TNT Sports México. El exjugador de Cruz Azul dejó su huella en el Feyenoord.

Arne Slot está consciente del gran aporte que ofreció Santiago Giménez durante su estadía en el Feyenoord. El “Bebote” conquistó una Eredivisie, una Copa de aíses Bajos y una Supercopa de Países Bajos (Johan Cruyff Shield).

“No lo diría así, por supuesto porque Santiago era un jugador increíble, me ayudó a encontrar el camino cuando yo estaba allí para ganar la liga“, recordó.

A pesar de que considera que su afirmación inicial es excesiva, Arne Slot aclaró que Santiago Giménez si es el mejor jugador mexicano que le ha tocado dirigir. Su salto al Liverpool es, en parte, al aporte ofensivo de Giménez en el conjunto neerlandés.

“Pero no sería justo para algunos jugadores con los que he trabajado en los últimos dos años para decir que era el mejor, pero el mejor jugador mexicano con el que he trabajado es definitivamente Santiago Giménez“, concluyó.

Santiago Giménez jugó 85 partidos oficiales bajo la dirección técnica de Arne Slot. Durante esa cantidad de encuentros el mexicano convirtió 49 goles y concedió 11 asistencias. El “Bebote” se convirtió en el máximo goleador en la historia de la Eredivisie en un año natural (31 goles en 2023) y marcó 7 goles en Champions, registro que pocos jugadores de clubes neerlandeses han podido lograr.

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