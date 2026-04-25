La Volpe descarta a Memo Ochoa y pone en duda a Santiago Giménez para el Mundial 2026

Al teléfono, Ricardo Antonio La Volpe para atender la llamada de La Opinión y comentarle que dentro de su análisis el portero Memo Ochoa no debe ser convocado para el Mundial, más allá de que entiende su peso en el vestidor, así como poner en duda el llamado de Santiago Giménez, delantero del AC Milan.

La Volpe fue consultado por esta casa editorial sobre su perspectiva de la lista mundialista que se dará a conocer este lunes con los jugadores que participan en la Liga MX, pero advirtió desde su análisis que no tiene cabida Memo Ochoa y que Santiago Giménez, siempre y cuando sorprenda a todo mundo con los partidos que le restan al AC Milan en la Serie A.

Memo Ochoa no aparecería en la lista mundialista si La Volpe fuera el técnico actual de la selección de México. Crédito: Etzel Espinosa | Imago7

“Algunas veces la edad es difícil; creo que uno tiene el conocimiento de lo que es el puesto de arquero. Él es un atajador, lo que significa que necesita reflejo, necesita mucha reacción, necesita potencia, necesita velocidad y a cierta edad se pierde muchas de esas cosas”, expuso La Volpe que fue mundialista como portero por Argentina en 1978.

El ex técnico de la selección de México, con su experiencia en la lista para el Mundial de Alemania 2006, expuso claramente que llevaría a Andrés Gudiño, portero de Cruz Azul, en lugar de Memo Ochoa: “Entonces, si es por su peso en el vestidor, diría yo que lo quiere llevar. En otras condiciones, yo no sé”.

—¿Tú lo llevarías?

Yo no, yo creo que hay jóvenes; por ejemplo, en el momento que Cruz Azul necesitó de Gudiño, me gustó mucho. Gudiño hizo una buena performance; tiene edad. Te digo que el Tala va a ser el titular.

—¿Pero a veces hay que tomar decisiones drásticas y con Memo Ochoa habría que sacrificar el corazón?

Pienso que soy conocedor del puesto. Él no es un arquero salidor; nunca lo fue. Él fue siempre un arquero atajador, como lo dije anteriormente.

Andrés Gudiño, portero de Cruz Azul, sería el candidato de La Volpe para ir al Mundial. Crédito: Juan Carlos Cubeyro. | Imago7

—En este caso, si tú fueras el técnico, ¿a quién llevarías al Mundial como los tres porteros?

Ya te lo dije, para mí el Tala, que no tengo ninguna duda de que será el titular, después de lo que le pasó a Malagón. Después está Acevedo con su experiencia y vuelvo a repetirte, me gustó la performance de Gudiño.

La Volpe pone en duda presencia de Santiago Giménez

En la charla, La Volpe también se dio tiempo para hablar de quiénes deben ser los delanteros para el Mundial y en este caso, puso en duda a Santiago Giménez del AC Milan por su reciente incorporación a la actividad y en este caso, llevaría a Raúl Jiménez, Armando González, Julián Quiñones y Germán Berterame.

“Seguramente puede ir la “Hormiga” González. Sin ninguna duda, con Raúl estarían esos dos jugadores. Yo creo que serían los que le puede dar para jugar con dos nueves o jugar un jugador más por afuera, ¿no? Uno es nueve como Quiones, que puede jugar un poquito justo por afuera, y el mismo Berterame.

La Volpe añadió que: “Pero no te olvides de que también tiene a Gilberto Mora y lo están poniendo de volante cuando Mora, yo lo vi en la Sub-23, es jugador como segundo nueve. Ahí la rompió, ahí es donde él destacó en forma impresionante, porque cuando lo ponen de volante, bueno, que sea el jugador ese sueltito detrás

—¿Y Santi Jiménez, lo llevarías?

Santi, no sé más a dónde está jugando, lógicamente, pero no sé si ya está bien de la lesión; hace tiempo que no juega.

Santiago Giménez estaría en duda para el Mundial desde la perspectiva de La Volpe. Crédito: Etzel Espinosa | Imago7

—Entonces, estaría en duda llevarlo, ¿no? ¿Sería un albur llevarlo?

Sí, salvo de que juegue ahora lo que queda, que te vuelvo a repetir estos 15 días, 20 días. Pero no creo que vayas a llamar a un jugador para ponerlo.

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