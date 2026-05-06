Rubens Sambueza pudo representar a México, pero su pasado no se lo permitió

En la actualidad mucho se ha hablado de la naturalización de futbolistas para la selección mexicana. Esto se ha convertido en un proceso recurrente dentro de El Tri. Pero antes no era tan sencillo y Rubens Sambueza pagó las dificultades del pasado.

El exfutbolista de las Águilas del América tuvo la oportunidad de vestir la camiseta mexicana durante el proceso del Mundial de Brasil 2014. Miguel Herrera era el seleccionador y contaba con el aporte de Sambueza.

Sin embargo, el proceso en aquellos años no era tan sencillo como ahora. A pesar de que Rubens Sambueza tenía la disposición de jugar con El Tri, su pasado con las categorías juveniles de Argentina fueron un obstáculo para la naturalización.

“Lamentablemente no pude asistir al Mundial en Brasil 2014 porque no podía ser elegido. Había jugado en las juveniles de Argentina y todavía no estaba el nuevo artículo y la reglamentación como para poder jugar ya que era naturalizado mexicano“, dijo Sambueza en unas declaraciones difundidas por Récord.

Lo curioso del caso es que Rubens Sambueza solo había disputado un partido con la selección sub-17 de Argentina. El mediocampista nacido en Zapala solo disputó 55 minutos en el Mundial de la categoría. Sambueza jugó el partido por el tercer puesto de aquella Copa del Mundo de 2001.

Testimonio: Rubens Sambueza jugando para Argentina en el Mundial Sub-17 2001 pic.twitter.com/vVvzOSMuBu — Sportscenter en español (@SportsCenter_nt) October 25, 2013

Actualidad diferente

Rubens Sambueza explicó cómo el proceso ha cambiado en la actualidad. El exjugador del América utilizó como ejemplo el caso de Rogelio Funes Mori. El delantero nacido en Mendoza disputó hasta 14 partidos con las categorías juveniles de Argentina. El “Mellizo” también jugó un partido oficial con el primer equipo de la Albiceleste. A pesar de este contexto, Funes Mori pudo representar a México.

“Después eso cambió, por eso Funes Mori pudo jugar un Mundial con México, pero yo lamentablemente no pude. Me quedé con muchísimas ganas, ya que Miguel Herrera me había dicho que tenía muchísimas chances de asistir“, agregó.

Rubens Sambueza se quedó con las ganas de representar a la selección mexicana. El exmediocampista argentino jugó más de 400 partidos en el fútbol azteca. Sambueza marcó más de 60 goles y concedió más de 100 asistencias en la Liga MX. Aún así, el exjugador del América no pudo demostrar su calidad con la camiseta tricolor.

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