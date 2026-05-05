El Arsenal es el primer finalista de la Champions tras eliminar al Atlético de Madrid en Emirates

El Arsenal accede a la final de la UEFA Champions League después de 20 años. El conjunto “Gunner” venció 1-0 al Atlético de Madrid en el Emirates Stadium (global 2-1). Los ingleses esperan rival entre el ganador en la serie del Bayern Munich y el PSG. La final será el 30 de mayo en el Puskás Aréna, Budapest (Hungría).

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En los primeros 10 minutos del partido se desarrolló de una forma muy previsible. El Arsenal dominó por completo la posesión de la pelota, pero consiguió pocos espacios en una ordenada defensa promovida por el Atlético de Madrid. En los primeros compases del partido hubo dos llegadas de los españoles (Julián Álvarez y Giuliano Simeone), y una de los ingleses (Riccardo Calafiori). Pero ninguna de esas llegadas fueron de mucho peligro.

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En 20 minutos el Arsenal siguió mostrando mejores condiciones. Su principal virtud fueron los desmarques de Bukayo Saka en los balones parados y con la pelota en movimiento. El extremo inglés fue el futbolista más activo en ataque del conjunto “Gunner”, pero aún así, las grandes oportunidades no se hacían presentes en el Emirates Stadium.

Del otro lado, Antoine Griezmann fue el jugador más destacado del Atlético de Madrid. El mediocampista francés le daba calidad a la salida del conjunto “Colchonero”. Sus intervenciones, generalmente al primer toque, limpiaban el camino para las proyecciones de sus delanteros. Pero las aproximaciones no lograban exigir por completo a los guardametas.

Al minuto 44, cuando parecía que al descanso se iban a ir los dos equipos con un amargo 0-0, el Arsenal realizó sus primeros dos remates al arco y el primer gol del compromiso. Un centro bombeado de Viktor Gyökeres fue bajado dentro del área por Leandro Trossard. Después de varios amagues el belga realizó un gran remate de pierna derecha que fue interceptado por Jan Oblak. Sin embargo, el balón quedó rifado y Bukayo Saka aprovechó el rebote para poner arriba al conjunto “Gunner”.

A standing ovation for Bukayo Saka’s goal 👏



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Segunda mitad en Emirates

En los primeros cinco minutos del segundo tiempo el Atlético de Madrid tuvo su ocasión más clara de gol. Un error en el despeje de William Salibá dejó mano a mano a Giuliano Simeone con David Raya. Sin embargo, Gabriel Magalhaes se repuso en la jugada y logró incomodar al futbolista del Atlético.

Gabriel with a crucial intervention to keep Arsenal's lead safe 😤 pic.twitter.com/01lDIF2oE2 — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) May 5, 2026

A 20 minutos del final el Arsenal aprovechó su ventaja en el marcador para mantener a raya a los visitantes. El Atlético de Madrid tenía la necesidad de adelantar sus líneas en busca del empate. Pero los “Gunners” jugaban cada vez más cómodos con el resultado a favor.

El conjunto de Diego Pablo Simeone no encontraba a un jugador en la mitad de la cancha que le pudiera dar avances limpios. Los ingresos de Johnny Cardoso, Alexander Sorloth, Álex Baena, Thiago Almada y Nahuel Molina no generaron nada distinto en los primeros minutos tras sus ingresos.

Con más “garra” que ideas, el Atlético de Madrid buscó el empate. Sin embargo, el planteamiento defensivo del Arsenal no permitió que los futbolistas del conjunto español entraran al área. Con disparos desde la larga distancia y centros bien cortados por David Raya, los “Gunners” mantenían su pase a la final fuera de peligro.

"Mikel has grown up and learned from the best, one of the best in the game, Pep."



David Beckham reflects on Mikel Arteta’s growth as a manager at Arsenal 🗣️ pic.twitter.com/V5Vcv2Y5uF — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) May 5, 2026

Mikel Arteta le ganó el duelo estratégico a Diego Pablo Simeone. El conjunto “Colchonero” siempre se caracterizó por jugar con intensidad sus encuentros. Pero en el Emirates Stadium carecieron de ello. Los “Gunners”, con lo justo, se meten en la final de la Champions.

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