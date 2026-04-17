¿Cuál fue el último mexicano en unas semifinales de Champions?

Obed Vargas llegó al Atlético Madrid tras la compra de su ficha en el mercado invernal. El futbolista mexicano ha sido una pieza habitual en los esquemas de Diego Pablo Simeone. Vargas y los “Colchoneros” están en las semifinales de la Champions. Pasó más de diez años para que un representante azteca volviera a estar en estas instancias.

El Atlético Madrid superó al FC Barcelona en los cuartos de final de la Champions y está cada vez más cerca de jugar una nueva final. Después de vencer al conjunto blaugrana 0-2 en el duelo de ida, los “Colchoneros” cayeron por la mínima 1-2 en el duelo de vuelta. Con el global 3-2 el conjunto madrileño pasó de ronda.

Gracias a este resultado el Atlético Madrid está a un paso de volver a jugar una final. La última final que jugó fue el recordado duelo contra el Real Madrid en San Siro. Lo “Colchoneros” cayeron en los penales 5-3.

Último mexicano en semifinales

El último futbolista mexicano que estuvo en una semifinal de la UEFA Champions League fue en la temporada 2014-2015. Javier “Chicharito” Hernández estuvo en este duelo decisivo defendiendo los colores de otro conjunto madrileño: el Real Madrid.

Sin embargo, el último antecedente de un mexicano en semifinales no fue positivo. En aquella ocasión el Real Madrid de Javier Hernández se midió a la Juventus de Turín. El conjunto merengue perdió el duelo de ida 2-1 en Italia y no pudieron hilar la remontada en el amargo empate de la vuelta por 1-1.

La semifinal de Chicharito es el antecedente más cercano, pero no el único. Hugo Sánchez fue el primero, también con el Real Madrid (tres ocasiones); Rafa Márquez fue el segundo (cuatro ocasiones); Guillermo Franco y Carlos Vela lo lograron en una ocasión.

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