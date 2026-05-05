Chicharito mantiene en incógnita su próximo paso en el fútbol

Javier Hernández fue uno de los futbolistas mexicanos que logró ponerse la camiseta de grandes equipos en Europa. Luego de una exitosa carrera en el Viejo Continente, el regreso a la Liga MX no fue el mejor. A sus 37 años Chicharito es agente libre, pero pronto revelará su próximo destino.

El exdelantero del Real Madrid jugaba para las Chivas de Guadalajara. Sin embargo, el delantero mexicano no jugó el Clausura 2026. Chicharito tiene varios meses como agente libre y se especula sobre su posible regreso.

“No les puedo decir todavía, pero como en junio o julio ya lo sabrán“, dijo el exfutbolista del Real Madrid en sus redes personales.

No está de más recordar que Javier Hernández tiene un compromiso en los meses siguientes con la cadena Fox en Estados Unidos. Chicharito ejercería funciones de analista del medio para la Copa del Mundo de 2026.

Chicharito y el Atlante

Uno de los fuertes rumores que ha ganado peso en las últimas semanas es la posible llegada de Javier Hernández al Atlante. “Los Potros de Hierro” regresarán a la primera división del fútbol mexicano y se especulaba que Chicharito sería una de sus contrataciones.

“Todo eso es falso y no tengo idea de por qué surgió el rumor. No ha habido acercamientos, yo no sé nada y no sé por qué se hizo tanto ruido con eso“, aclaró Javier Hernández.

💔 ¡CANCELEN EL FICHAJE ESTRELLA DE LOS POTROS! 💔



Chicharito Hernández confirma que su siguiente equipo no será el Atlante. pic.twitter.com/h1Ikd2nlqT — AS México (@ASMexico) May 4, 2026

Para finalizar con este rumor, otro nombre de peso en el Atlante rechazó los acercamientos del club con Javier Hernández. Miguel Herrera será el entrenador de “Los Potros de Hierro”. El estratega mexicano aclaró que el nombre de Chicharito no está en los planes del proyecto.

“La verdad es que no, engañaría a la gente si dijera que fuera una posibilidad, sinceramente no está ni en la mesa (…) No está en este momento. Es un jugador siempre profesional, talentosísimo, pero en este momento buscamos otras cosas“, dijo Herrera.

🚨 Ni Atlante quiere a Chicharito



Tras los rumores que vinculaban a Javier Hernández con Atlante, ya hubo respuesta oficial



🗣️ Miguel Herrera, DT del club, dejó claro que no están buscando al delantero mexicano, quien actualmente se encuentra sin equipo pic.twitter.com/bwOZ1neFVp — Quinto Partido (@quintopartidoof) April 30, 2026

Sigue leyendo:

– El “Hobbit” Bermúdez respalda el fichaje de Chicharito al Atlante

– Chicharito habría sido clave en el fenómeno de la “Hormiga” González

– Carlos González manifiesta su disconformidad al no ser tomado en cuenta por Paraguay

– Allan Saint-Maximin reveló las complicaciones que tuvo al jugar en México