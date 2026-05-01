Allan Saint-Maximin reveló las complicaciones que tuvo al jugar en México
El delantero francés no tuvo una buena experiencia en la Liga MX. La altura fue un factor que condicionó el paso de Allan Saint-Maximin por México
Allan Saint-Maximin llegó al fútbol mexicano con grandes expectativas. Sin embargo, el delantero francés no pudo cumplirlas. El atacante europeo no se quedó mucho tiempo en el balompié azteca y decidió regresar a Francia. Maximin reveló sus complicaciones vividas en el fútbol mexicano.
El principal factor que influyó en el rendimiento de Allan Saint-Maximin fue el tema de la altura en Ciudad de México. El Estadio Azteca está a 2,195 metros sobre el nivel del mar. Las condiciones eran muy distintas a lo que Maximin estaba acostumbrado en Europa.
“Fue muy difícil en México, por la altitud. Nunca había jugado en un club a tanta altura“, dijo el delantero francés en unas declaraciones recopiladas por Mediotiempo.
Este habría sido el factor principal que influyó en el rendimiento de Allan Saint-Maximin. Son condiciones que afectan, incluso a un atleta de alto rendimiento. Maximin reconoció que fue la primera vez que vio este tipo de obstáculo dentro de un campo de juego.
“Ver a algunos jugadores sangrar por la nariz durante los entrenamientos, jugadores parando porque tenían problemas para respirar… Era algo que jamás había visto”, recordó.
Allan Saint-Maximin solo jugó 16 partidos con las Águilas del América. Durante esa cantidad de encuentros el delantero francés aportó 3 goles y concedió 2 asistencias.
Segundo aire en Francia
Allan Saint-Maximin fue tomado por el Lens en el mercado invernal. En el marco de unas mejores condiciones, el Stade Bollaert-Delelis está solo a 38 metros sobre el nivel del mar, Maximin ha marcado 3 goles y ha concedido 3 asistencias en poco más de 370 minutos disputados (el equivalente a 4 partidos completos).
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