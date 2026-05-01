Allan Saint-Maximin reveló las complicaciones que tuvo al jugar en México

Allan Saint-Maximin llegó al fútbol mexicano con grandes expectativas. Sin embargo, el delantero francés no pudo cumplirlas. El atacante europeo no se quedó mucho tiempo en el balompié azteca y decidió regresar a Francia. Maximin reveló sus complicaciones vividas en el fútbol mexicano.

El principal factor que influyó en el rendimiento de Allan Saint-Maximin fue el tema de la altura en Ciudad de México. El Estadio Azteca está a 2,195 metros sobre el nivel del mar. Las condiciones eran muy distintas a lo que Maximin estaba acostumbrado en Europa.

“Fue muy difícil en México, por la altitud. Nunca había jugado en un club a tanta altura“, dijo el delantero francés en unas declaraciones recopiladas por Mediotiempo.

🚨 ALLAN SAINT-MAXIMIN SE VA DEL AMÉRICA 🚨



📝 El cuadro de Coapa hace oficial la salida del francés. Se va tras tema extra cancha y sin pena ni gloria. Uno de los peores fichajes del América en los últimos años 🤯❌ pic.twitter.com/T6rnCWhd1f — AS México (@ASMexico) February 1, 2026

Este habría sido el factor principal que influyó en el rendimiento de Allan Saint-Maximin. Son condiciones que afectan, incluso a un atleta de alto rendimiento. Maximin reconoció que fue la primera vez que vio este tipo de obstáculo dentro de un campo de juego.

“Ver a algunos jugadores sangrar por la nariz durante los entrenamientos, jugadores parando porque tenían problemas para respirar… Era algo que jamás había visto”, recordó.

Allan Saint-Maximin solo jugó 16 partidos con las Águilas del América. Durante esa cantidad de encuentros el delantero francés aportó 3 goles y concedió 2 asistencias.

Segundo aire en Francia

Allan Saint-Maximin fue tomado por el Lens en el mercado invernal. En el marco de unas mejores condiciones, el Stade Bollaert-Delelis está solo a 38 metros sobre el nivel del mar, Maximin ha marcado 3 goles y ha concedido 3 asistencias en poco más de 370 minutos disputados (el equivalente a 4 partidos completos).

🇫🇷⚡️ Allan Saint-Maximin (29) scored a 94th minute equaliser to secure a point for Lens! ⏰😮‍💨 pic.twitter.com/P9Ga0TKhyJ — EuroFoot (@eurofootcom) April 28, 2026

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