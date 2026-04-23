Camilo Romero recordó sus roces dentro del campo con Cuauhtémoc Blanco

Cuauhtémoc Blanco es una de las grandes leyendas del fútbol mexicano. “Cuauh” fue uno de los líderes de las Águilas del América en múltiples Clásicos Nacionales. Camilo Romero reveló las dificultades de enfrentar a Cuauhtémoc. Romero caía en las provocaciones del talentoso futbolista mexicano.

Enfrentar a Cuauhtémoc Blanco no era una tarea sencilla para ningún defensa. La calidad de “Cuauh” era innegable. Pero a eso se le suma un juego psicológico que sabía instaurar en sus rivales. Camilo Romero recordó cómo lo provocaba el exjugador de la selección mexicana.

“Ojete, me decía, ‘ojete, ojete’. Y yo caliente en el partido, me decía, ‘ven, ¿qué quieres? Ven, para que salgas en la tele’, me decía. Para que te acercaras a él. ‘Sí, para que salgas en la tele, ojete’, dijo Camilo en una entrevista con Yosgart Gutiérrez.

Camilo Romero cayó muchas veces en la trampa. El exdefensor mexicano recordó que en ocasiones le respondía a Cuauhtémoc con fuertes entradas dentro del campo. Pero sobre este terreno quería jugar el futbolista del América.

“No sé por qué, porque él quería distraerte, él quería sacarte los… el cabrón estaba hable y hable… yo sí lo agarraba a patadas. Sí, sí, yo sí, para ver si lo controlabas, ¿no?; inclusive con Claudio, tú sabes que antes se ponen uno de acuerdo, yo le decía, ‘no, espérame, déjame, yo le doy'”, recordó.

El Cuauhtémoc de la selección

Pero Camilo Romero pudo ver las dos caras de la moneda. El exdefensor de las Chivas de Guadalajara tenía que dejar a un lado todos sus inconvenientes previos con “Cuauh” para poder mantener una buena armonía en la selección mexicana. Pero esta no era una tarea difícil. Cuauhtémoc Blanco era un jugador completamente distinto cuando lo tenías de tu lado.

“El Cuauhtémoc era un tipo tan audaz que jugaba con su fútbol y jugaba con el contrario, ¿no? Entonces era una virtud de él. Era una virtud de él que después me tocaba en la selección y me tocaba compañero de cuarto y nos cagábamos de risa, o sea, nos cagábamos de risa porque es un tipo, un personaje de 10 puntos“, explicó Romero.

Así se ‘picaban’ Cuauhtémoc Blanco y Camilo Romero en los Clásicos, Chivas 🆚 América.



**Con imitación incluída**



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