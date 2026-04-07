Cuauhtémoc Blanco culpa a la directiva del América de haber desmantelado a las Águilas

Cuauhtémoc Blanco, una de las leyendas vivientes del América, no tuvo pelos en la lengua al acusar a la directiva de las Águilas de desmantelar al cuadro americanista con la venta o salida de las últimas figuras que ayudaron a conseguir el tricampeonato y en este momento vivir una época de vacas flacas.

Entrevistado en el programa de David Faitelson de TUDN “Sin Censura”, el actual diputado federal por el partido político de Morena, Blanco aseguró que la principal causa de la baja de resultados americanistas se debe a la salida de jugadores claves que fueron importantes de la última etapa brillante de las Águilas.

La opinión de Cuauhtémoc Blanco sobre la actualidad del América:



“Hay que hacer una reestructuración de jugadores. Jardine ganó 3 campeonatos, ni modo que no lo dejes”.



“Yo le dije al ‘Chiquito’: no pueden dar un bajón así de madrazo”.🦅 pic.twitter.com/QAHbbhBD8Z — "El Jefe" Águila (@ElJefeAguila) April 7, 2026

“Yo creo que tienen que hacer una reestructuración de jugadores. “Jardine ganó tres campeonatos, ni modo que no lo dejes”, expuso el legislador en una clara defensa del técnico y que los actuales males del equipo no se deben a una deficiente gestión del entrenador, sino a que la directiva autorizó la salida de jugadores claves.

Empero, Blanco, destacó que frente a cualquier problemática tienes que hacer frente al problema con decisiones importantes y drásticas. “Hay de dos, darle vuelta a la hoja y traes a un técnico o dejas al entrenador y cambias a los jugadores, porque realmente se desmanteló el plantel que tenía América: los vendieron o se fueron”.

Cuauhtémoc Blanco precisó que ahora no ves a jugadores de tanta personalidad como en la última parte brillante del equipo: “Yo le decía al ‘Chiquito’ (Erik Sánchez), no pueden dar un bajón de golpe, acaban de ganar tres campeonatos y la verdad, yo veo al América y digo: no es el América de antes”

Blanco no lo dijo, pero se refería a los jugadores que tomaron un rol importante en el equipo, como el caso de los naturalizados Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo, los uruguayos Jonathan Rodríguez y Diego Aguirre, los chilenos Diego Valdés e Igor Lichnovsky y el paraguayo Richard Sánchez

Además de eso, la baja de juego por lesiones de Luis Malagón y Henry Martín, que además de estar ausentes con el América también quedaron fuera de la selección de México y su ausencia ha pesado en la oncena americanista, tal como lo señaló Cuauhtémoc Blanco.

Cuauhtémoc Blanco fue invitado por el polémica comentarista de TUDN junto con sus excompañeros y amigos Germán Villa e Isaac Terrazas, donde dieron a conocer el inicio de un proyecto en los medios de comunicación aprovechando sus contactos, amigos y compañeros que tuvieron en el fútbol.

SE VIENE PELEA 🥊



-David Faitelson "Yo lo hago por

una cuestión de darle dinero a niños al teleton"



Cuauhtémoc Blanco “con que armas, te voy a poner una p1nch3 put1z4 wey, tienes familia, De por sí estás tontito, te voy a dejar más p3nd3jit0”.pic.twitter.com/w4e12jAiJJ — 🦅🏆 El HINCHA 🏆🦅⚽ (@El_Hincha12) April 7, 2026

En esta emisión,, Blanco dijo que en el futuro se ve en el fútbol y no en la política, ya sea como entrenador del América y de la selección de México, “para eso me estoy preparando”, finalizó.

Confirman pelea por una causa altruista

Cuauhtémoc Blanco y David Faitelson aprovechando la emisión de Fútbol sin Censura, para confirmar una pelea arriba de un ring por una causa noble a favor de los niños del Teletón y en donde aseguraron que superarán la función de Alfredo Adame y Carlos Trejo, donde se impuso el exactor de telenovelas.

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