El América pierde a la “Pantera” Zúñiga para la liguilla por fractura de la clavícula izquierda

José Raúl “Pantera” Zúñiga sigue mal y de malas al sufrir en el entrenamiento de este jueves con el América para el inicio de la liguilla contra los Pumas de la UNAM, la fractura de la clavícula izquierda que le impedirá jugar la fase final en el ataque americanista.

El delantero colombiano, que en el actual torneo Clausura 2026 vino a menos, con apenas cuatro partidos de titular en 15 disputados, en donde ha sumado 470 minutos y anotado un solo gol, tenía contemplado mejorar sus números y salvar su pésima campaña con una buena liguilla, pero el destino le jugó este jueves una mala pasada al chocar con un compañero y sacar la peor parte con la fractura de la clavícula izquierda.

PARTE MÉDICO



El Club América informa que derivado de un choque accidental en el entrenamiento, Raúl Zúñiga sufrió fractura de clavícula izquierda, la cual requirió tratamiento quirúrgico, mismo que se realizó sin complicaciones.



El tiempo de recuperación de nuestro jugador… pic.twitter.com/wHroiQDdem — Club América (@ClubAmerica) May 1, 2026

Lo anterior fue confirmado por el servicio médico de las Águilas a través de redes sociales, donde publicaron el reporte clínico del jugador, en donde se detalla que el colombiano fue sometido a un procedimiento quirúrgico a tan solo tres días para enfrentar a los felinos universitarios.

“El Club América informa que, derivado de un choque accidental en el entrenamiento, Raúl Zúñiga sufrió fractura de clavícula izquierda, la cual requirió tratamiento quirúrgico, mismo que se realizó sin complicaciones”, informó el club americanista.

🚨🦅#ÚLTIMAHORA: América informó que tras un choque accidental en el entrenamiento, José Raúl Zúñiga sufrió fractura de clavícula izquierda y fue operado sin complicaciones.



El tiempo estimado de recuperación será de acuerdo a evolución.#LigaMX 🇲🇽 pic.twitter.com/hBIl8aXVpf — FOX (@somos_FOX) May 1, 2026

No se dieron detalles del tiempo de recuperación del jugador, pero se expuso que, de acuerdo a la evolución del citado futbolista, se irá adecuando la rehabilitación con la finalidad de determinar si continúa en el equipo o es dado de baja dentro de la reorganización que supuestamente realizará la entidad americanista si no avanza en la liguilla.

Zúñiga tuvo una segunda temporada con el América menos efectiva que la primera, pues aunque jugó en cuatro partidos más, su rendimiento en el ataque fue menos determinante que en la primera temporada, lo que demuestra que no fue un fichaje efectivo para los intereses americanistas y que no ha logrado consolidarse en una escuadra de la importancia de las Águilas.

América tenía confianza en que Zúñiga tomara su segundo aire, como aconteció en el torneo anterior, en que en la fase final tuvo mayor importancia en el ataque, pero con esta lesión, todos los planes se vinieron abajo y ahora la responsabilidad del ataque recaerá en el juvenil Patricio Salas y Henry Martín como dos ejes de ataque nominales.

La 'Pantera' Zúñiga sufrió una fractura de clavícula izquierda durante un entrenamiento y será baja para el América 😱



El equipo azulcrema informó que su jugador requirió tratamiento quirúrgico. pic.twitter.com/bRXrqI90lc — Futbol Picante (@futpicante) May 1, 2026

Las Águilas también buscarán que el brasileño Vinicius Lima tenga mayor protagonismo para poder justificar su fichaje, pues hasta el momento en nada ha ayudado a los intereses del equipo dirigido por su compatriota André Jardine, que se juega la chamba en esta liguilla, pero iniciando en la fase final contra los Pumas de la UNAM.

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