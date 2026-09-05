Luka Modric se niega al retiro en la selección de Croacia

Luka Modric continuará vistiendo la camiseta de Croacia pese a que su futuro internacional quedó en duda después de la eliminación del equipo en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. A cuatro días de cumplir 41 años, el futbolista del Milan decidió extender su carrera con la selección y estará disponible para los próximos compromisos de la UEFA Nations League.

La decisión fue comunicada por la Federación Croata de Fútbol, que confirmó que el mediocampista participará en los partidos correspondientes al Grupo A3, donde Croacia se enfrentará a España, Inglaterra y República Checa entre septiembre y noviembre.

Modric trasladó personalmente su determinación al seleccionador Slaven Bilic y al presidente de la Federación, Marijan Kustic. Serán seis encuentros para el combinado balcánico durante esta fase de la competición, una serie que marcará el comienzo de una nueva etapa para el veterano centrocampista.

La posibilidad de que Modric abandonara la selección había cobrado fuerza después del último Mundial. Croacia quedó eliminada ante Portugal en los dieciseisavos de final el pasado 2 de julio, en un partido que pudo haber representado la despedida del jugador después de cinco participaciones en la máxima competición internacional.

No será así.

¡HABRÁ UNA FUNCIÓN MÁS DEL MAGO CROATA! Luka Modric será convocado por Croacia para disputar los partidos de #NationsLeague ante República Checa, España e Inglaterra. pic.twitter.com/5A939ozcVE — SportsCenter (@SC_ESPN) September 5, 2026

“Está listo para continuar su fascinante carrera internacional, con 202 partidos y logros históricos”, celebró la Federación Croata de Fútbol a través de un mensaje publicado en X.

Un referente de la mejor generación croata

La continuidad de Modric prolongará también la presencia del futbolista que ha encabezado la etapa más exitosa en la historia de la selección croata. Durante su trayectoria internacional, el jugador del Milan ha sido protagonista de algunos de los principales logros del país.

Croacia alcanzó el subcampeonato del Mundial de 2018, terminó en el tercer puesto de la edición de 2022 y llegó a la final de la Nations League en 2023. Modric formó parte de esos recorridos y se consolidó como uno de los principales referentes del combinado nacional.

Bilic recibió con satisfacción la decisión del mediocampista y destacó tanto su aporte dentro del campo como su importancia para el grupo.

“La decisión de Luka me hace extremadamente feliz. Todos somos conscientes de lo que aporta a Croacia, tanto dentro como fuera del campo. Estoy deseando volver a trabajar con él después de 14 años. Ambos compartimos una fuerte ambición de mantener a Croacia como un equipo de élite y exitoso, codo a codo con los mejores equipos del mundo”.

La fase de grupos concluirá en noviembre con dos compromisos. El 12, Croacia visitará Wembley para medirse nuevamente con Inglaterra, mientras que tres días más tarde cerrará su participación como local ante República Checa.

Modric, que ya suma 202 partidos internacionales, estará disponible para afrontar ese calendario después de decidir que todavía no es momento de cerrar su recorrido con la selección.

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